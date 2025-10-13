レバンガ北海道、市場のブザービーターで勝利

12日に行われたバスケットボール男子Bリーグで、衝撃の逆転劇が発生した。アウェーで広島ドラゴンフライズと対戦したレバンガ北海道は、最大32点差をつけられながら98-97で勝利。新加入の富永啓生もスーパーな3ポイント（3P）シュートを決めるなど、流れをつくった。

最大32点差からの衝撃の逆転勝利。レバンガ北海道で輝きを放ったのは、今季加入した日本代表の富永だった。

Bリーグの公式Xが「いや…それは…」と驚きの絵文字とともに紹介したのは、第2クォーター（Q）のワンプレー。相手DFの激しいチェックを受けながら3Pシュートを見事に決めた。

ファンからも「こんなタフなディフェンスを振り切った後の、タフショットのスリーを決める富永啓生恐いわ…」「すげえな 体勢崩れてても3P決められる 富永」「こんなん止められんてー」などの声が上がった。

チームに勢いをつけるプレーで猛反撃開始。第4Qにも富永は、3Pラインから離れたところからのディープスリーを複数ねじ込んだ。

最後は96-97から市場がブザービーターを決め、コートには歓喜の輪が広がった。



