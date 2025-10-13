「フェニックス・リーグ、広島（降雨中止）日本ハム」（１２日、天福球場）

広島・田村俊介外野手（２２）が“打撃改革”に着手している。これまで打撃フォームを何度も変更してきたが、今秋は体の使い方から見直すなど、根本から改造に取り組んでいる。１２日は予定されていた「みやざきフェニックス・リーグ」の日本ハム戦（天福）が、グラウンドのコンディション不良のため中止に。期待の大きい若鯉が、貴重な実戦機会を飛躍につなげていく。

大粒の汗を流しながら、黙々とバットを振る。殻を破れず苦しんだ日々を越え、少しずつ手応えが形になってきた。フェニックス・リーグに参加中の田村は自身の現状について、「いい方向に来ているなと思う」と実感を込めた。

高卒４年目の今季は、外野のレギュラー候補の一角としてシーズンがスタート。４月５日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）では球団史上初のプロ１号がサヨナラ弾という偉業を達成し、ブレークが期待されたが徐々に調子を落とし、５月中旬に２軍落ち。以降、１軍に昇格することはなく、２４年を下回る２５試合の出場にとどまり、ウエスタンでも打率・２１９と苦しい１年に終わった。

今秋は打撃を根本から見直し、フォームの土台から作り直す取り組みを進めている。福地２軍ヘッド兼打撃・走塁コーチは「これまではフォームを月に１回変えてしまう傾向があった。そうではなく、根っこを変えていかないと前に進まない」と、基礎からの改革を促している。

主に取り組んでいるのが右足の使い方だ。同コーチは、「分かりやすく言うと右膝が投手の方向に早く開いてしまう。そうなるとバットが止まらないんですよ。タイミングが合わないのに打ちにいってしまう」と分析。打者にとって重要な“間”を生むために試行錯誤を続けている。

田村自身も「意識的には（右足が）着地した時にホームベースに右膝が向くぐらい壁をつくっている」とフォームを改造。フェニックス・リーグでは、ここまで４試合で１２打数２安打、打率・１６７と数字は振るわないが、「今はすごいいい感じ。そんなに違和感なくやれています」と前向きな感触を口にした。

来季は同学年の大卒選手が入団してくる中で、さらに激しい競争が待ち受ける。福地コーチは、「期待をかけられているうちに結果を残さないと、次々といい選手が入ってくる。彼には期待している。飛び抜けていってほしい」と背中を押す。 田村も「打撃で抜けないと使ってもらえない」と危機感をにじませ、「まずはいろんな数字を上げてアピールしたい」と力強く言い切った。秋の宮崎で飛躍への土台を整えていく。