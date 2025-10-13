天海祐希、久々の“キントリチーム”集結にしみじみ「またここに戻って来ちゃった」
天海祐希が主演を務めるドラマ『緊急取調室』第5シーズンの取材会が行われ、天海をはじめ、田中哲司、塚地武雅、でんでん、小日向文世ら“キントリ”チームが集結。さらに、第1話と第2話のゲスト・山本耕史、若村麻由美も迎え、撮影の裏話のほか、これまでのシーズンを振り返ってのトークを展開した。
【写真】第1話＆第2話のゲストで山本耕史＆若村麻由美が登場
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
久しぶりにキントリチームのキャストが集結したが、「相変わらず賑やかで、よくおしゃべりするチームです」と以前と変わらない雰囲気が流れていると伝えた小日向。撮影から離れても定期的に集まって食事に行っていたそうで、天海は「そんなに離れていた感じはしないです」と語る一方、「でもこのメンバーでセットに入ると、“あ〜またここに戻って来ちゃった〜”と思います（笑）」と撮影に入ると感慨深くなったことを明かした。
もともと本作を見ていたという山本も、実際のセットを見て感激。「自分がここにいれるのもワクワクするし、実際にオンエアされて、その中にいる自分を見るのもワクワクします」と楽しみを語りつつ、演じるのは、連続殺人事件を起こした正体不明の犯人を番組で挑発したことがきっかけとなり、同様の手口で実父が殺害されたばかりか、倉持自身も襲撃される車いすキャスターという難しい役どころ。「やり取りが大変なシーンがたくさんありました。ここ近年でかなり（のセリフ量を）しゃべっています」と撮影の苦労と共に「大変なことを乗り越えた先に見応えがあると思っています」と苦労が見どころに繋がっていると話した。
そんな大変なシーンの撮影を毎シーズン重ねて来たのが、キントリチーム。これまでのシーズンの印象的なシーンを聞かれると、天海は「初回の冒頭から大きな事件が起こっているので、その大規模な撮影は大変でした」と2014年に放送されたシーズン1の第1話を振り返る。さらに「これから我々が絡んでいくであろう、お2人（山本＆若村）とのやり合いも見どころになります」と今シーズンの見せ場もアピールしていた。
ドラマ『緊急取調室』第5シーズンは、テレビ朝日系にて10月16日より毎週木曜21時放送。
