強い台風23号が伊豆諸島にかなり接近しています。伊豆諸島では暴風や高波、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。前回の台風22号ですでに被害が出ている所に、前回に近い暴風が吹くおそれがあります。建物の一部が飛んでしまうくらいの猛烈な風が吹く所がありそうです。引き続き、頑丈な建物の2階以上など安全な場所で、カーテンは閉め、窓から離れて過ごすようにしてください。

【台風23号の予想進路】

台風23号は強い勢力を維持したまま、きょう13日（月）昼前にかけて伊豆諸島を通過する見通しです。午後になると次第に東の海上へ抜けていくでしょう。

【雨と風の予想】

伊豆諸島では、台風本体の非常に発達した雨雲がかかる、昼前にかけての数時間が雨・風のピークとなりそうです。雨は午後には止む見通しですが、雨が弱まったあとも風の強い状態は続く予想です。雨が弱まっても暴風や高波などへの警戒は続けるようにしてください。

【きょう13日（月）の全国天気】

台風に近い関東のほか、東北や北陸〜山陰で雨が降りやすいでしょう。夜には止む所が多い見通しです。東海〜九州と沖縄は晴れて、気温が上がりそうです。北海道も日中は晴れるでしょう。

【きょう13日（月）の予想最高気温】

晴れる東海から西では、30℃以上の真夏日となる所が多くなりそうです。札幌は17℃と、この時期らしい気温です。東京都心は24℃の予想ですが、北風がやや強く吹くため、体感はこの数字よりややひんやり感じられそうです。

きょう13日（月）の各地の予想最高気温

札幌 :17℃ 釧路 :17℃

青森 :21℃ 盛岡 :19℃

仙台 :21℃ 新潟 :24℃

長野 :22℃ 金沢 :24℃

名古屋:30℃ 東京 :24℃

大阪 :28℃ 岡山 :29℃

広島 :30℃ 松江 :25℃

高知 :32℃ 福岡 :29℃

鹿児島:33℃ 那覇 :32℃

▽予想最大風速（最大瞬間風速）

・13日（月）

伊豆諸島 35メートル（50メートル）

▽予想される波の高さ

・13日（月）

伊豆諸島 9メートルうねりを伴う

▽24時間予想降水量（多い所）

・13日（月）朝〜14日（火）朝

伊豆諸島 200ミリ