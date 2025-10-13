激ヤセで話題の元プロ野球選手、渋い革ジャン姿が「カッコ良すぎ」と話題
元読売ジャイアンツの選手として知られる元木大介が12日にインスタグラムを更新。レザージャケット姿を披露すると、ファンから「めっちゃ決まってる」「かっこいい」といった反響が寄せられた。
【写真】レザージャケット姿の元木大介と人気芸人の2ショット
約20キロのダイエットに成功し、スマートになった姿がネットで話題の元木。この日の投稿では、10日と11日に開催されたイベント「Leathers Day YOKOHAMA,2025」で撮影したオフショットを公開。複数公開されている写真には、ジャケットをはじめ、シャツやコートなどのレザーアイテムをまとった元木の姿が収められている。また別の投稿では、同じくイベントに参加していたケンドーコバヤシとの2ショットも披露している。
元木が見せたスタイリッシュな革ジャン姿に、ファンからは「元木さんめっちゃ決まってる」「カッコ良すぎでしょ〜」「すごく似合っててめちゃかっこいい」などの声が集まっている。
■元木大介（もとき だいすけ）
1971年12月30日生まれ。大阪府出身。上宮高校野球部メンバーとして甲子園に3回出場。卒業後、1990年のドラフト会議で読売ジャイアンツから1位指名を受けて入団。1992年から一軍選手として出場。2005年の現役引退後は野球解説者、タレント、野球指導者として活躍している。
引用：「元木大介」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
