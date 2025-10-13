◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）

プロ８年目の河本結（２７）＝リコー＝が今季２勝目、通算４勝目を飾った。濃霧のため最終日は開始が４時間遅れ、セカンドカットで前日までの上位３０人に絞り、変則の９ホール（パー３６、３２８５ヤード）に短縮。４バーディー、ボギーなしの３２で回り、通算１４アンダーで初日から首位を守る完全Ｖ。１９９８年度生まれの「黄金世代」では米ツアーを含めて通算６０勝目。自身初の同一年複数優勝でメルセデス・ランクは３位に浮上し、黄金世代初の年間女王へと突き進む。

＊ ＊ ＊

霧が晴れた最終１８番。河本は短いパットを決め、両手を高く突き上げた。史上初の変則９ホールの争いで、出だし１、９番で２メートルに寄せて２連続バーディー。開幕前日にへんとう炎に見舞われ、同じ「黄金世代」で米国から凱旋出場した渋野日向子、原英莉花が予選落ちする中で初日から首位を守った。「めっちゃうれしい。米国に行ってる選手と戦えて、勝てたことは自信になる。ゴルフ人生の思い出に残る１勝になった」。昨年２位のリベンジを果たし、白いリボンをなびかせながら笑顔がはじけた。

朝５時半に起床し、向かったコースは濃霧で覆われた。７時半の競技開始は３０分ずつ、７度にわたって遅延。河本は車で仮眠をとり、年間６０冊を目標とする読書をして待った。手に取った一冊は「エッセンシャル思考」。９９％の無駄を捨て１％に集中する考え方を心に刻んで１番ティーへ。「無になること。ミスしたらボギーと思うのを排除し、目の前の一打に１００％集中した」と好スコアを生んだ。

優勝がかかったパットですら「緊張しなくなってる自分が怖い」。女子ゴルフ界屈指の“メンタルモンスター”だ。週１回、１時間のメンタルトレーニングは欠かさず、試合前日は３０分間ほど目をつむり「ピン位置、攻め方、風をイメージする」。１８年のプロ転向から米ツアー参戦を経て、１４冊目になるゴルフノートに書きためた自身の考え方や経験と向き合い「自分の感情をコントロールできるやり方を持ってるのはすごい強み」と言い切った。

自身初の年間２勝で黄金世代通算６０勝目。「若い子も出てくるけど、黄金世代の２７歳なんで、こっからが女の旬でしょ」とほほ笑む。年間ポイントランクは３位浮上。同世代初の年間女王へ「自分がなって、最終戦のリコーカップで勝つイメージを鮮明にしてる」と河本。その目には逆転戴冠への道がはっきりと映っている。（星野 浩司）

◆河本 結（かわもと・ゆい）１９９８年８月２９日、松山市生まれ。２７歳。５歳でゴルフを始め、松山聖陵高から日体大卒。１８年プロテストに一発合格し、１９年のアクサレディスでツアー初優勝。２０年は米女子ツアーに参戦。２１年５月に同ツアーから撤退し、国内復帰。今年８月の北海道ｍｅｉｊｉカップなど通算４勝。１６３センチ、５８キロ。家族は両親と男子ツアー２勝の弟・力（２５）。