◆女子プロゴルフツアー スタンレーレディスホンダ 最終日（１２日、静岡・東名ＣＣ＝３２８５ヤード、パー３６）

濃霧の影響で変則９ホールの短縮競技となり、１７位から出た２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が３バーディー、１ボギーの３４で回り、通算７アンダーの１２位で終えた。

濃霧の影響で競技開始が４時間遅れたが、「川崎（春花）さんとゆっくりおしゃべりしながら、パター多めに練習した」とニッコリ。セカンドカットで上位３０人でプレーし「この天候で異例だったのに、ハーフだけでもやっていただけたのはありがたかった」とスタートした。

出だし２ホール目の９番は風の影響を受けて第１打を林に入れ、アプローチが寄らずにボギー先行。それでも、残り５ホールで３バーディーと取り返した。１４番は下りの５メートル、１６番は強烈なフックの２メートル、最終１８番は６メートルをねじ込んだ。「パッとしないスタートだったけど、徐々に取り返せて２アンダーまで持ってこられたのは良かった」と手応えをにじませた。

２週前のミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンまで３週連続予選落ち。「１カ月の間、チョロチョロしてたら５１位になった」と、メルセデス・ランキングは来季シードが獲得できる５０位圏外に後退した。今大会は１２位に入り、同ランク４８位に浮上。「残り試合は少なくなってるし、４日間の延田グループ・マスターズＧＣレディースもある。１試合１試合頑張りたい」とシード権ゲットを狙う。