特集「キャッチ」です。福岡県朝倉市の原鶴温泉に、会社員を辞め鵜飼（うかい）の屋形船の船頭としてスタートを切った男性がいます。原鶴温泉で鵜を操る鵜匠は2人で、後継者の育成が課題となっています。先細る世界にあえて飛び込んだ男性には、船頭への強い思いと、思い描く未来がありました。

■船頭・東 吏音（ひがし・りおん）さん

「あの明かりで川を照らすと、明かりでびっくりして逃げた魚のうろこが光って、そこをめがけて鳥が捕まえます。」





筑後川沿いの原鶴温泉で行われている鵜飼。鵜匠（うしょう）に導かれた鵜がアユを捕る様子を屋形船から見ることができます。

その船頭を務めるのが、東 吏音さん（27）です。祖父の手伝いで屋形船には乗っていましたが、この春、勤めていた建設会社を辞め船頭に専念することになりました。



■東さん

「日本の伝統の漁法で、ものすごいことなんだと。すごいとか、関心を持ってもらえると楽しいですね。」



屋形船の見せ場の一つは、船を操る技術です。全国11か所で行われている鵜飼の中でも流れが速い筑後川で、より近くで客に鵜飼の迫力を感じてもらえるよう、鵜匠の動きに合わせてギリギリまで船を近づけます。

■東さん

「のどがペリカンみたいに伸びるようになっています。20センチくらいの魚で3・4匹は、ためられるようになっています。」



鵜飼について解説し、鵜匠をサポートするのも船頭の仕事です。



筑後川で鵜飼が行われるのは、アユ漁が解禁される5月20日から9月下旬までの限られた期間です。



東さんは、訪れた人に鵜飼の魅力を最大限に感じてもらい、再び訪れてほしいと考えています。



■訪れた人

「かわいかったね。もう感動です。」

「すぐ近くで魚を捕っているところが見られて、すぐ目の前だったのでうわーっとなりました。鵜のことをたくさん知ることができてよかったです。」



■東さん

「なかなか何度も足を運んでもらえることではないので、楽しかった、ありがとうございましたと言って帰ってもらえるのが、やりがいとして感じてやっていますので、うれしいところですね。」

50隻→2隻に

筑後川の鵜飼は、1970年ごろのピーク時には50隻ほどの屋形船が運航していました。その後、後継者不足や漁獲量の減少で屋形船の数は減り続け今、運航しているのはわずか2隻です。



さらに相次ぐ豪雨災害で船が被災したほか、新型コロナの影響もあり鵜飼が一時中止に追い込まれるなど、取り巻く環境は悪化しています。



こうした厳しい状況、さらに、自らの収入が減るにもかかわらず、なぜ東さんは会社を辞め鵜飼の世界に飛び込んだのでしょうか。

決断の背景にあったのは、船頭の大先輩でもあり2年前に亡くなった祖父の存在でした。その祖父は、鵜飼を盛り上げようと屋形船に足湯を作るなどアイデアマンの一面もありました。



祖父が守ろうとした鵜飼を守りたい。26歳での決断でした。



■東さん

「船頭をやっていくのは無理じゃないかと思っていた中で、世代交代という状態だったので。伝統を守っていくような仕事はなかなかないので、続けていかないといけないなという気持ちで決断しました。」



船頭に専念して迎えた、今シーズンの鵜飼の最終日。



■東さん

「今シーズンの鵜飼、最後のお客様となります。ありがとうございました。」



天候などによる大きな中断もなく、鵜飼のシーズンを終えることができました。筑後川での鵜飼は来年5月までお休みです。



■東さん

「さみしい気持ちになりますが、また来年、お客様をお迎えできるように準備していきたいと思っています。」

鵜飼の魅力をより多くの人に知ってもらいたい。東さんたちは10月、祭りが行われていた北九州市の小倉城を訪れていました。

シーズンオフの今、取り組んでいるのが「出張鵜飼」です。水槽を川に見立てて、鵜飼ショーを披露しています。「出張鵜飼」で魅力を伝え、本場の鵜飼に訪れる人を増やしたいと考えています。



■訪れた人

「生で見るのは初めてだったので、水しぶきがすごく飛ぶと思わなかったです。」

「面白かったです。あんなにのどに（魚を）ためると思いませんでした。子どもたちを現場に連れて行ってあげたいと思いました。」



■東さん

「大反響で盛り上がってくれるので、僕たちも見ていてうれしいです。現地で見てもらったら全然迫力も違いますので、現地で見ていただけることを願っています。」

新たな計画

東さんはもう一つ、ひそかに計画していることがあります。



■東さん

「ここは山田堰（やまだぜき）という、世界かんがい遺産に登録されている場所です。結構多くのお客さんが来ています。」



東さんが温めているのは、朝倉市にある世界かんがい遺産「山田堰」を船で巡るツアーです。



鵜飼のオフシーズンを含む年中開催できるツアーがあれば、地域に観光客を呼び込めるとともに新たな船頭の育成にもつながると考えたからです。



計画の実現には川の浅瀬の掘削が必要で、川を管理する国などとの協議を今後、進めることにしています。



■東さん

「鵜飼も残していかないといけないものではありますので、祖父や曾祖父の代からずっと原鶴温泉のためにみんな何かしてきているので、同じように僕も志を受け継いで、達成できるようにこれからも頑張っていきたいと思います。」



会社を辞め、屋形船の船頭として鵜飼に関わっていくことを決断した若き船頭。今は亡き祖父の背中を追いながら地域のさらなる発展へ。未来を切り開こうとする旅は船出したばかりです。



