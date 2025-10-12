ボディの美しさを保つために欠かせない「ワックス」。艶出しや撥水効果はもちろん、汚れの付着を防ぐなどメリットは多い。しかし、シュアラスターやリンレイ、ソフト99など多彩な製品があり、初心者にはどれを選べばいいか分かりにくい。

そんなときに頼りになるのが実店舗の売れ筋ランキングだ。ここでは、カー用品店で実際に売れているワックスTOP10を紹介する。愛車のケアに悩んでいる人はぜひ参考にしてほしい。

※2025年8月の販売データを元に記事を作成しています。

売れ筋 ワックス ランキング 1位

オートバックス 1位：シュアラスター S-153 ゼロクリーム

液体と固形の中間的な扱いやすさが特徴のクリームタイプ。艶出し性能と撥水効果のバランスが良く、初心者からベテランまで幅広く人気。

イエローハット 1位：リンレイ クロツヤ W-9

濃色車専用に設計されたワックス。深みのある艶を演出し、黒系ボディをより美しく見せる。お手頃価格で入手しやすい点も魅力。

👉 リンレイ公式：クロツヤ W-9

売れ筋 ワックス ランキング 3位

オートバックス 3位：シュアラスター S-156 ゼロクリーム ノーコンパウンド

研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプ。新車やコーティング施工車にも安心して使用できるのが特徴。

イエローハット 3位：リンレイ 白艶 半ネリ

淡色車専用ワックス。白系ボディに透明感ある輝きを与え、汚れの付着も防止する。

4位～10位（簡潔紹介）

オートバックス

4位：リンレイ 白艶 半ネリ … 白系ボディ向けの定番ワックス。

5位：シュアラスター シャインマスター マンハッタンゴールド JR … 高級感ある艶を与える人気商品。

6位：シュアラスター インパクトジュニア … 扱いやすいクリームワックス。

7位：ウィルソン 鏡面ワックス ハンネリ ダーク&メタル … 深みある光沢を実現。

8位：リンレイ 銀艶 半ネリ … シルバー車向けに特化。

9位：リンレイ ジャパンワックス 半ねり … 日本伝統のワックス。

10位：シュアラスター インパクトマスターフィニッシュジュニア … 艶重視派に人気。

イエローハット

4位：シュアラスター ゼロクリーム ノーコンパウンド S-156 … 新車・コーティング車向け。

5位：ソフト99 ハンネリ ショウ W19 … 伝統のハンネリタイプ。

6位：リンレイ ギンツヤ W-8 … シルバー系に効果的。

7位：シュアラスター マンハッタンゴールド M03 ジュニア … 高級仕上げを楽しめる。

8位：ソフト99 ヒカリキョウメンWAX W-197 … ダーク/ブラック系対応。

9位：シュアラスター インパクト JR S07 … 手軽に艶出しできる。

10位：リンレイ コンパウンドWAX A-94 WH … コンパウンド入りで小キズ対応。

まとめ

2025年8月度のランキングでは、シュアラスター ゼロクリーム と リンレイ 黒艶／白艶 が上位に並び、定番ブランドの強さが目立つ結果となった。

艶の深みを重視するか、施工のしやすさを優先するかで選ぶ製品は変わるが、売れ筋上位から選べば失敗が少ない。愛車のカラーや使用目的に合わせて、自分に合った一本を選んでほしい。