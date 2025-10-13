田園都市線“ナゾのタワマンの駅”「二子玉川」には何がある？

東急田園都市線の二子玉川駅で降りた。二子玉川駅はホームの半分ほどが多摩川の上にせり出している、川べりの高架の駅だ。

田園都市線に加えて、大井町からやってくる東急大井町線も乗り入れる。ホームは2面4線、なかなか規模の大きなターミナルである。

たまたま少しノドが渇いていたから、改札を出てからコンビニか自販機で水を買おうと思っていた。東京やその近郊の駅前にはコンビニのひとつやふたつあるものだ。

コンビニがなかったとしても、小さな自販機のひとつくらいはきっぷ売り場の脇にちょこん。そう思い込んで、二子玉川駅の改札を抜けた。

ところが、である。二子玉川駅では、そのどちらも見当たらないのだ。

意外と“ないもの”尽くし？

改札を抜けるとそのまま商業施設の「二子玉川ライズ」に直結している。奥には楽天の本社ビル、さらにその向こうにはタワマンが何本か聳え立っているのが見える。

反対側はクルマが絶え間なく行き交う玉川通りだ。玉川通りを渡った先にあるのは“ニコタカ”、玉川高島屋である。

だから、二子玉川駅の改札前も人通りは多い。

ライズや高島屋に買物に来ている人か、楽天で働く人か、タワマンか周囲の住宅地に暮らしている人か。少なくとも、とてつもなく便利な町であることは間違いない。

が、駅の目の前にはコンビニがない。ついでに言えば、ドトールコーヒーもない。

ライズの中にはスタバやスーパーも入っているようだからそれで事が足りると言えばその通り。それに少しばかり歩けばコンビニも自販機もちゃんとある（ドトールはない）。

ただ、二子玉川駅は東京の郊外の駅にしては、いささか“特別な駅”なのかもしれない。

……などと御託を並べても、もう少し駅の周りを歩かねばなるまい。改札を抜けただけでこの町をあれこれ判断するのは早計に過ぎる。

駅前に“国内初”の高島屋

といっても、駅前はライズに高島屋という巨大な商業施設に支配されているような一角だ。

ライズの北側の玉川通りを渡る交差点はスクランブルになっている。さすがに渋谷のスクランブル交差点ほどではないけれど、信号が青になればたくさんの歩行者が行ったり来たり。

玉川通りの西側は、高島屋がかなりのスペースを占めて鎮座している。

なんでもこの高島屋、1969年に開業した当時は“国内初の本格的郊外型ショッピングセンター”などと喧伝されたという。こういう○○初というのは言ったもん勝ちの向きが強い。

が、少なくとも東京近郊でこれほどの規模の商業ゾーンは他になかったのだろう。

開業時の高島屋はいまの駅の向かいの一角だけだったが、拡張を繰り返して規模を拡大。2010年にライズが開業してからも、半世紀以上にわたって二子玉川という町を個性づけるシンボルであり続けている。

そんな高島屋を横目に、玉川通りを北へ歩いてゆく。

するとほどなく、玉川通りの真上に巨大な高架の道路が見えてくる。二子玉川のすぐ北で分岐するバイパス道路だ。

この道のもとを辿れば…

玉川通りは都心部で青山通りと名乗る、国道246号のことだ。用賀までは首都高が上空を通る、東京都心と神奈川県央を結ぶ大動脈である。

二子玉川あたりでは駅のすぐ脇を抜ける玉川通りが町のメインストリートを担い、交通量の多い町中を避けたいクルマはバイパスを通る、といったあんばいで役割が分かれているのだ。

この国道246号、さらにもとを辿れば大山道だ。

江戸時代には丹沢山地の大山詣でに赴く人々が行き交った、歴史ある道筋だ。二子玉川は、そんな大山道が国道246号、玉川通りに受け継がれ、沿道に二子玉川駅やらライズやら、そして高島屋やらが集まって町を構成している。

古の大山道の時代から、二子玉川はメインストリートが多摩川を渡るその手前の町。やっぱり二子玉川は、ただの新しくオシャレな町というだけではない、奥深さを兼ね備えた町なのだ。

といっても、現在のような二子玉川が確立されたのは少なくとも戦後になってからであろうことは間違いない。

大山道の時代、またタワマンが建つより前のこの町の名残は、どこかに残っているのだろうか。それを探すべく、さらに歩を進めてゆこう。

なにやら古風な商店街が

玉川通りの西側に細長く並ぶ高島屋。そのさらに西側まで足を伸ばすと、そこは駅前の雰囲気とはうってかわって、いわばありふれた郊外の住宅地といった雰囲気に移ろう。

都営アパートもあれば、公団住宅を真新しく建て直したマンション群もある。古い一戸建ての住宅がひしめく一角もあるし、その中には小学校もあった。

そうした町の中を南北に貫いているのが、二子玉川商店街だ。

小学校の目の前を通り、昔ながらの商店がまだ残っているこの商店街は、ちょうど昔の大山道に該当する。古からの二子玉川の中心地、といったところだろう。

そんな商店街の南側で、東西に交わる道がある。その名も「花みず木通り」という、なんだかオシャレなニコタマ感を漂わせるネーミング。

ところが、この花みず木通り、なかなかの由来を持っている道なのだ。

レールの跡がそこかしこに

花みず木通りはかつての東急砧線の廃線跡を利用して整備された道だという。

ところどころに中耕地駅跡の碑があったり、レールが埋め込まれていたりして廃線跡であることに気がつかされる。

が、意識して見ない限りは何の変哲もない町中の一本の道。こんな町中に電車が走っていたなんて、まったく想像も及ばない。

東急砧線は1924年に玉川電気鉄道の路線として開業した。

昔はどんな町だった？

玉川電気鉄道、すなわち“玉電”--。二子玉川の町を作った立役者というべき鉄道会社である。

二子玉川駅は、1907年に玉電の玉川駅として開業したのがはじまりだ。当時はまだ明治時代。東急なんてまだ影も形もなかった時代である。

そんな時代から、路面電車とはいえ渋谷と結ぶ電車が走る二子玉川。やっぱり、この町は歴史的にも特別なのだ。

といっても、玉電が開業した当時の玉川駅はいまのような巨大な市街地は持っていなかった。むしろ玉電が多摩川河畔までやってきた目的は、多摩川で採れる砂利を運ぶためである。

この頃、東京の中心部では急速な都市化に伴って建材としての砂利需要が急増していた。そのため、あちこちで砂利輸送を目的とした鉄道が開業している。玉電もそのひとつ、というわけだ。

大正時代には関東大震災の復興でも玉電の砂利輸送は大活躍を見せている。

そして玉電は、ただ砂利を運ぶだけの“ジャリ電”では終わらなかった。旅客誘致を目的に、玉川駅周辺の開発を手がけたのだ。

かつては遊園地の駅だった

もとより玉川駅周辺の玉川村は、江戸時代から多摩川を渡る二子の渡しの渡し場で茶屋などが建ち並ぶ小さな集落を抱えていた。

さらに鮎の好漁場としても知られていて、明治に入ると料亭なども進出する。

そうした歴史的背景のもと、玉電は1909年に玉川駅の目の前に玉川遊園地を開園したのだ。

つまり、郊外のレジャーゾーンとして玉川駅周辺を開発し、お客を連れてこようと目論んだのである。

この目論みは、どうやら成功したらしい。昭和に入ると三業地として繁華街化し、遊園地とともに多摩川を望む風光明媚な行楽地として名を馳せる。

玉電が1938年に東京横浜電鉄（現在の東急）に合併されてからも遊園地は読売遊園などと名を変えて営業を継続している。

戦時中にはいったん遊園地は閉鎖され、歩調を合わせて繁華街も衰退してしまう。が、戦後になって二子玉川園として復活する。

時代も時代、典型的な昔ながらの遊園地。それでも当時日本一の規模を誇ったジェットコースターや映画館などを抱えており、1985年に閉園するまでは紛れもなく二子玉川のシンボルだった。何しろ、当時は駅の名前も「二子玉川園」といったくらいなのである。

ちなみに、高島屋がオープンしたのは1969年のことだ。ちょうどこの年、玉電にルーツを持つ東急玉川線や砧線は廃止されている。

そしてかわって主に玉川通りの地下を走る新玉川線（現在の東急田園都市線）が1977年に開業する。

いつから“おしゃれタウン”に？

高島屋が賑わい、二子玉川園が嬌声を響かせ、そこにやってくる“新”玉川線。まさに古き玉川村から新しいニコタマへ移り変わろうとする、そういう時代だったのだろう。

1985年に閉園した二子玉川園の跡地は、「二子玉川タイムスパーク」として暫定利用されている。ナムコワンダーエッグや釣り堀などがある、いわばプチ遊園地。駅前とタイムスパークの間には小さな駅前商店街がひしめいていたという。

その後、2000年代に入って本格的な再開発がはじまって完成したのが二子玉川ライズである。

大山道が多摩川を渡る渡し場の小集落は、こうして砂利輸送の電車の開通と遊園地の開園を機に変化が生じ、時代の流れに乗るようにして現在の“ニコタマ”へと変わってきた。

かつて、昭和の初めには三業地として料亭などが並んでいた一角。そこは多摩川堤と多摩川の土手に挟まれた小さなエリアで、いまはマンションなどが建っている。

さらにそこから多摩川の河川敷へと降りると、「兵庫島」と名付けられた小さな中洲があった。

兵庫島は中央に池をあしらった公園として整備されていて、カップルたちが並んで腰掛けて川の向こうを眺めている。川向こうは川崎市高津区。二子玉川という名は、駅のある玉川村と多摩川対岸の二子村の合成地名なのだという。

ライズや高島屋の存在感に圧倒される駅前とは、また少し違った情緒ある兵庫島の空気感。これもまた、紡がれてきたこの町の歴史のひとつなのだろうか。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）