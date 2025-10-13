◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

カブスはナ・リーグ地区シリーズ第5戦でブリュワーズに敗れ、シリーズ敗退が決定。試合後、鈴木誠也選手がメジャー4年目のシーズンを振り返りました。

今季の鈴木選手は前半戦で25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月間ノーアーチと失速。当時の状態について「シーズン中のああいう波は絶対つきものではあるので、それをより小さくすることが毎年の課題。今年は自分の中でも結構深刻なぐらいに落ちていた」と明かします。

苦しい時期が続いた鈴木選手でしたが、シーズン最終盤には4試合で5本の本塁打を放つなど徐々に復調。9月27日のカージナルス戦で日本人右打者初の30号＆100打点に到達し、レギュラーシーズン32本塁打、103打点はいずれもキャリアハイとなりました。

その後、自身初となるポストシーズンでは3本塁打を記録。PS全8試合中7試合で安打をマークし、7安打のうち2塁打が3本、本塁打が3本と長打力を発揮しました。

一時不振にあえぐも状態を立て直し、PSでも存在感を見せた鈴木選手。「そこ(不振)から立て直して、最後こうやっていい形で終われたことは自信になった」とコメントしました。

そして「ポストシーズンでギアが何段階か上がり、いいピッチャーがいる中でしっかり打てたことも自信になった。ポストシーズンの戦い方も自分の中ではいい経験ができた。全て来年につながるように、しっかり明日からやっていけたらなと思います」と来季へ向けて気を引き締めました。