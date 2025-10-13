◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

DeNAに2連敗でCS敗退が決まった巨人。チームを率いた阿部慎之助監督が、試合後の想いを述べました。

初戦に敗れた巨人は、第2戦での勝利が絶対条件の中、初回から打線が奮起。5点のリードを奪いましたが、直後に先発の戸郷翔征投手が2本のホームランを浴びて5失点で同点に追いつかれると、その後は両者譲らずの展開が続き、5-5のまま延長戦に突入。延長11回には満塁のチャンスに1番佐々木俊輔選手の内野安打で勝ち越しましたが、直後の11回裏、2アウトからDeNA打線に逆転を許し敗れました。

白熱した試合に敗れた阿部監督は、「野球って恐ろしいな」と一言。

「すっげえ試合だったな。勝たせてあげたかったけど、本当に総力戦で素晴らしい試合だったと思う。敗戦の責任は僕にある。選手は必死にやってくれた」と試合を振り返りました。

さらに、今後へ向けて、「自分自身も何が足りなくて勝てなかったか、しっかり課題として自問自答したい。選手にも同じことをいった。とにかく来年にどうつなげるかが一番大事だと思います」と、前を向くコメントを残しました。