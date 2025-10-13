現預金90万円「足りないときは孫に迷惑をかけてしまい、申し訳ない」73歳男性の厳しい年金生活
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、和歌山県在住73歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：和歌山県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：90万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険約5万円
その理由として「働かずに国から年金がもらえてとても助かっているからです。税金が返ってきた感じ」と語っています。
ひと月の支出は約「3万円」と記述があるため年金の範囲内のようですが、年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
現在は仕事をしていないため、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「セール中の物を狙ってまとめ買い」をして家計のやりくりをしていると言います。
とはいえ「（お金が）足りないときは孫に迷惑をかけてしまい、申し訳ない。今後は自分ができる範囲でがんばりたい」と反省の言葉を漏らしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、和歌山県在住73歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：73歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：和歌山県
リタイア前の雇用形態：パート・アルバイト
リタイア前の年収：200万円
現在の預貯金：90万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：不明
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：5万2871円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険約5万円
「国から年金がもらえて助かる」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「働かずに国から年金がもらえてとても助かっているからです。税金が返ってきた感じ」と語っています。
ひと月の支出は約「3万円」と記述があるため年金の範囲内のようですが、年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「セール品をまとめ買い」年金で足りない支出がある場合については、具体的な理由は明かされていませんが「孫から協力してもらう」ことで賄っているという投稿者。
現在は仕事をしていないため、年金以外の収入はないとのこと。
そのため年金生活においては「セール中の物を狙ってまとめ買い」をして家計のやりくりをしていると言います。
「できる範囲でがんばりたい」一方で「たまにお金が余ったときにはギャンブル」で息抜きしているそうで、「ギャンブルで当たるととてもありがたいです。高い食事が楽しめる」と投稿者。
とはいえ「（お金が）足りないときは孫に迷惑をかけてしまい、申し訳ない。今後は自分ができる範囲でがんばりたい」と反省の言葉を漏らしていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)