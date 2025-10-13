モデル・タレントのローラ（35）が13日までに自身のインスタグラムを更新。初めてのお米を収穫したことを報告するとともに、黒のタンクトップで作業するショットなどを投稿した。

ローラは「初めてのお米の収穫」と黒のタンクトップにお腹をチラ見せしたショットなどを投稿。お米の初収穫に「人生で忘れられない経験になりました」とし「今の時代はほとんどが機械で収穫だけれど、今回は昔の日本の姿みたいに無農薬で全部手で収穫する事にチャレンジをしました」と明かした。

また「朝から夕方まで何時間かかけて、お友達の隣の田んぼをお手伝いをした後に、次の日はわたしの田んぼをみんなでお手伝いをしてくれました。狩っても狩っても後ろを振り向くと…まだ終わらないなあと思いながら続く何時間」と何時間も作業したことを記した。

また「そして80歳を超えるプロフェッショナルなおばあちゃんが登場。狩ったあとの稲の束をぐるっと回して結ぶやり方を教えてくれたんだけど、、、ちょっとまって！！もう一回みせて！！っていいたくなるくらいはやいすごいテクニックで、わたしはそれを習うのに1日以上かかったよ」と、熟練の技に驚いたことをつづった。

1日以上習ったものの「1日以上たってもまだ自信は80%くらい」とし「そのくらい難しい技術に感じたの」と痛感したとした。「そして今回は、2人で1年分くらい食べれる分の無農薬のコシヒカリの収穫ができたよ!」と収穫量も伝え「1年間お米を買わなくてよくなるの!そしてわたしの周りのお友達に配ることもできるんだ!うれしい」と大豊作だった。

そして「夢がまたもう一叶いました。ありがとう!いい地球と子供の教育にしていくためには、まず自分が変わる事!それをすごく思い知らされた経験になったよ」と振り返った。