トヨタ「エスティマ」後継車の「大型3列ミニバン」がスゴイ！ 全長5m超えで「アルファード」より大きい“ビッグボディ”採用！ 「掃除機＆冷蔵庫」も搭載できる超豪華モデル「シエナ」米国モデルとは！

トヨタ「エスティマ」後継車の「大型3列ミニバン」がスゴイ！

トヨタが北米市場で展開しているモデルの中でも、特に人気が高いのがミニバンの「シエナ」です。

アメリカでは「ちょうどいいサイズ」の一台として高い評価を得ているといいますが、一体どのようなクルマなのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「エスティマ」後継車です！（77枚）

シエナはトヨタが1997年から北米市場で展開する5ドアミニバンです。

もともと北米では、日本における「エスティマ」の初代および2代目モデルを「プレビア」の車名で販売していました。

そしてその後継車として開発されたのが、大型セダン「カムリ」をベースとする初代シエナです。

エスティマが「天才タマゴ」というキャッチコピーを用いていたように、同型のプレビアも全体的に丸い、いわゆる「タマゴ型」のボディでしたが、シエナはややノーズが長めのフォルムを採用。

使い勝手の良い広い室内と十分な走行性能、さらに高い安全性能を持つことからファミリーカーとして高く評価され、人気モデルに成長しました。

その後シエナは、2003年に2代目、2010年には3代目がデビュー。初代から受け継ぐ使い勝手の高さを武器に、定番ミニバンとしての地位を高めていきます。

特に、お母さんが子供と一緒に乗るクルマ、いわゆる「マムカー」として、北米では抜群の人気を誇る一台へと上り詰めました。

そして2021年には、待望の新モデルとなる4代目を発売。北米以外にも中国でも「グランビア」という名前で販売されています。

そんな現行の4代目シエナは、16代目「クラウン」や11代目カムリなどと同じ、トヨタの次世代プラットフォームである「GA-Kプラットフォーム」を採用。

ボディサイズは全長5170mm×全幅1990mm×全高1740-1780mmと前後に長くワイドで、やや天井が低いフォルムです。

日本で人気の大型ミニバン「アルファード」を、ひと回りほど大きくしつつ全高を下げたようなサイズ感といえば、分かりやすいかもしれません。

2024年には内外装が一部改良され、現在は2025年モデルが販売されています。

エクステリアはフロントの横長釣り目のヘッドライトなど、全体的にシャープでスタイリッシュな雰囲気。

ただし、大型のフロントグリルを装備したことによる力強さもアクセントとして加えています。

最大乗員は7人乗りと8人乗りの2タイプを用意。

このうち7人乗りモデルには「スーパーロング・スライド機構」という、2列目独立シートを前後に635mmもスライドできる機構を搭載しています。

足元スペースを大きく取る、また反対に3列目を広げるなど、シーンに応じたアレンジが可能です。

インテリアはグレードによって異なるものの、各グレード共通して高級感のある上質なデザインを採用。

標準でも装備が充実していますが、オプションも豊富に用意されており、「Platinum」と「Limited」グレードには掃除機と冷蔵庫を装備することも可能です。

パワートレインには、2.5リッターの直列4気筒ハイブリッドエンジンの「A25A-FXS型」を搭載。

システム最高出力は243hpとラージサイズミニバンには十分な性能を有しています。

またトランスミッションはCVTで、駆動方式はFF（前輪駆動）およびAWD（全輪駆動）を設定します。

※ ※ ※

このようにシエナは、全体的にスキのない非常に優れたパッケージで人気のミニバンです。

ファンからは、“次期エスティマ”として日本デビューを期待する声も挙がっており、今後の展開に注目のモデルでしょう。