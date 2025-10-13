「挨拶なんかいいですよ」…「躾より勉強優先」の算数特化型「りんご塾」で親切な優等生がどんどん育つ理由

玄関で靴を揃えない、あいさつをしない、大人に「タメ口」をきく……。幼児や小学校低学年が通う算数特化型の「りんご塾」には、そんな“無礼な”子も在籍している。ところが代表の田邉亨（たなべ・とおる）氏は何も言わない。それどころか「挨拶はいいから勉強しよう」のスタンスで、子どもを学びに向かわせる。その意図はどこにあるのか。新刊『本物の算数力の育て方』を編集した特別記事をお届けしよう。

田邉氏の新刊『本物の算数力の育て方 子どもが熱中する「りんご塾」の教育法』は書店・ネット書店で好評発売中！

見て見ぬふりをしているわけではない

「りんご塾」では挨拶はしない。学校で授業のときにする「起立！ 礼！ 着席！」がないのはもちろんだが、それ以外の挨拶もない。玄関で「こんにちは」と声に出して言う生徒はもちろんいる。しかし、言わないでササッと教室に入ってくる子もいる。でも、先生は挨拶がないことについては一言も触れない。

靴を置く場所は教室によっていろいろだ。下駄箱がある教室もあるが、たとえば彦根市内の某教室では、入り口の「たたき」に置くかたちとなっている。靴がきちんとそろって置かれていないこともあるが、先生は子どもに「靴をそろえよう」なんて言わない。むしろ手があいたときに、子どもが脱ぎ散らかした靴を先生が揃えにいく。

世間では「躾がなってない」と叱られそうな場面だが、なぜ咎めないのか。

もちろん、子どもは“お客様”だから、という理由で見て見ぬふりをしているわけではない。ちゃんと考えがあるから、「何も言わない」のだ。

では何を考えているのか、それがこの記事のテーマである。

より勉強を優先しよう

僕は学びの場では、「躾（しつけ）より勉強が優先」でいいと思っている。小さい子に礼儀なんか必要ない。具体的な出来事をもとに説明しよう。

「りんご塾」は幼稚園年中から小学校6年生までを対象とする塾だ。当然、幼児や小学校低学年など「小さい子」も通ってくるのだが、たとえば小学1年生が母親に連れられて体験授業にやって来ると、次のようなことが起こる。

塾に入ってきた子どもと、僕の目が合った。だが子どもは無言。それに気づいた母親が、顔をしかめて、

「挨拶しなさい！」

と小声で注意する。だが僕は必ず、保護者にこう伝えることにしている。

「挨拶はいいですよ。座ってもらってプリントをやりましょう」

一見すると「礼儀知らず」な子でも、パズルを解いてもらい、できないところを手ほどきしてあげると、みるみる表情が明るくなる。そして帰るころには自ら、

「ありがとうございました！ さようなら」

と礼儀正しくお礼まで言って帰っていく。そういうことが、よくあった。

小さな子でも、挨拶をしなければいけないことはわかっている。それができないのは、大人の都合で知らないところ（塾）に連れてこられて緊張していたり、目の前にいる「せんせい」が何者なのか理解できないでいたり、あるいは、何と言っていいのかわからず戸惑っていたり、と、その子なりの理由があるからだ。

なかには初対面の僕に「タメ口」で話しかけてきた子もいたが、それだって親しみの表現にすぎない。保護者が恐縮していたので、

「高校生になるまでに、ぜったい敬語を使い始めますから大丈夫です」

と太鼓判をおしてあげた。

実際、生活のなかで揉まれ続けていれば、学校の先輩／後輩関係などのなかで、子どもはマナーを習得していく。そんなものである。パズルをやってもらい算数を教えたら、「タメ口」だった子も、帰りには「ありがとうございました」と礼儀正しくお礼を言って帰っていった。

無礼、あるいは行儀が悪いように見える幼児は、単に目の前の大人との距離を測りかねているだけ、ということが圧倒的に多い。その大人が自分によくしてくれて、挨拶や敬語に値する人物だと理解できれば、叱ったり注意したりしなくても、子どものほうから敬意を示してくれるようになる。

靴ごときで集中力に水を差すのは……

靴にだって同じことが言える。塾が「勉強する場所」であることは、子どもたちにもわかっている。だが、〈さあ、今日も頑張ろう〉と勢いこんで教室にくる日もあろう。そういう日は、靴をそろえるのを忘れてしまったって何らおかしくない。

子どものほうが勢いに乗っているかもしれないのだ。そうであれば、「靴を揃えなさい」なんて言う必要はない。勉強すべき場所で「勉強モード」なのはいいことだ。せっかく集中力が高まっているのに、そこに水をさすのはもったいない。むしろ何もかも忘れて勉強してもらい、達成感を得させたほうが、子どもも精神的に成長できるのではないだろうか。

実際、「りんご塾」で算数オリンピックのメダリストなどの「本当にできる子」たちを見ていると、僕なんかよりよほど内面が成熟しているなーと感心してしまう。すでに一度、人として生き切って、人生2周目に入ってない⁉ なんて思うこともあるほどだ。

たとえば近くに座っている子から解法を聞かれたときなど、成績が優秀な子ほど親切に教えている。説明を聞く子も、同じ「子ども」に教えられているからかとても神妙だ。

日頃からそういう子どもたちに接していると、〈自分が偉そうに指導、口出しするのはどうなのかなあ〉なんて反省してしまう。だから「学びの場では勉強優先」でいいし、そういう場にいる大人は、子どもに認めてもらえる価値のある人間にならなければいけない。そう僕は思うのだ。

