◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)

ポストシーズン敗退となり今季の戦いを終えたカブスの今永昇太投手が試合後、来季への抱負を語りました。

今季を振り返り「正直、1年間ずっと苦しかった」と告白した今永投手。「何かを見つけようとしたんですけど、何も見つからないまま終わった。シーズン終盤、苦しい経験をしたんですけど、自分はプレーヤーとしてはもちろん良くなかった」と反省の弁を述べます。

「けれど、自分の人間性や人格までダメになったわけではない。もう1回、良いプレーヤーになるため、ここで何をするかというのが人間として大事。なので投げ出さずに立ち向かっていこうと思います」と続け、成長への努力を続けることを誓いました。

ポストシーズンの戦いについては「1球1球が重たいなと感じました。あそこで間を抜けてなかったらとか、もう少し角度が上がってたらとか、そういったことも」と独特の重圧や紙一重のプレーを感じた様子。

「でも運の要素も含めて、外的要因に左右されずに相手を制圧できる選手だとしたら、チームからすごく重宝されると思う。スクバル投手がそうでしたけど、ああいう選手を目の当たりにして、自分の能力のリミッターがどんどん外れてくれたら」とコメントした今永投手。昨季サイ・ヤング賞に輝いたタイガースのエース左腕の名をあげ、自らに進化を促しました。

今季の今永投手は25試合に先発し、9勝8敗で防御率3.73の成績。7月までに8勝をあげるも、8月以降は10登板で1勝止まりでした。ポストシーズンも2試合で計6回2/3を投げ6失点、防御率8.10と苦戦しシーズンを終えました。