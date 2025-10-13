大分県日田市の日田三隈高の生徒たちによる、ナシやウメなど地域の特産品を使った化粧品開発プロジェクトが始まった。自然派化粧品や発酵食品の製造・販売を手がけるインパクト（日田市）と連携し、香りやパッケージ、ネーミングといった商品の企画から販売まで携わる。

同校の地域学習「日田未来学」の一環。「商品開発と流通」を選択した3年生15人と、「マーケティング」選択の2年生16人が取り組む。

1回目の授業は9月19日に実施。インパクトの中野敏朗会長（73）と、医薬部外品・化粧品製造のホウリン（福岡県筑前町）の企画営業部、前川英礼さん（40）が講師を務めた。

中野会長は、同校の前身、日田三隈商業高の卒業生。高校時代は山岳部で九州各地の山に登ったことや、簿記よりも研究が好きで大学進学を選んだことなどを紹介。自社と佐賀大との共同研究で、梅の花や桜の花、カボスの果実由来の乳酸菌を使った商品を展開していることを説明した。

ホウリンは、馬の油を使った化粧品製造や、他社ブランド製品の生産（OEM）に取り組む。前川さんは、油と水が混ざり合う乳化について実演した。

授業は月2回程度のペースで続け、来年1月の試作品完成を目指す。インパクトの化粧品を試した2年、池田理乃さん（17）は「高校生らしく若々しい化粧品を実現したい」と張り切っていた。 （床波昌雄）