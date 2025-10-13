¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¹õÅÄÀ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡¢³¨¤ò¸ì¤ë¡¡11·î10Æü¡Ö¥Õ¥¡¥óËÌ¥È¡¼¥¯¡×
¡¡ËÌ¶å½£¡¦µþÃÛ¤æ¤«¤ê¤Î¿ÍÊª¤«¤é¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯Âè13²ó¡Ö¥Õ¥¡¥óËÌ¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡×¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¼çºÅ¡Ë¤¬11·î10ÆüÀµ¸á¤«¤é¡¢¾®ÁÒËÌ¶èµûÄ®1ÃúÌÜ¤Î¸Ð·îÆ²ËÜÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡£²è²È¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¹õÅÄÀ¬ÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê86¡Ë¡áÌç»Ê¶èºß½»¡á¤¬¡Ö³¨¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤¹¤ë¡£
¡¡Äê°÷40¿Í¡£»²²ÃÈñ¤Ï3Àé±ß¡ÊÃë¿©ÉÕ¤¡Ë¡£¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Çº£·î24ÆüÉ¬Ãå¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢±ýÉü¤Ï¤¬¤¤Ç¡¢¢©802¡Ý8558¡¢¾®ÁÒËÌ¶èºæÄ®1¤Î2¤Î16¡¢À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼ÒËÌ¶å½£ËÜ¼Ò¤Ø¡£±ý¿®É½ÌÌ¤Ë¡Ö¹õÅÄÀ¬ÂÀÏº¹Ö±é²ñ¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï½»½ê¡¢»áÌ¾¡¢Ç¯Îð¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÌÀµ¤¹¤ë¡£ÊÖ¿®ÍÑ¤ÏÎ¾ÌÌµÆþ¤·¤Ê¤¤¡£1Ëç¤Ç2¿Í¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥á¡¼¥ë¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±ËÜ¼Ò±Ä¶ÈÉô¡á093¡Ê482¡Ë2603¡ÊÊ¿Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å5»þ¡Ë¡£