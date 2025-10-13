Ä¹ºê¡¦Ê¿¸Í»ÔÄ¹Áª¡¡Î©¸õÊä¼Ô¤Î¸øÌó¤È·ÐÎò
¾¾ÈøÍ»Ì¡Ê¤Þ¤Ä¤ª¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
49¡¡Ìµ¡¡¿·
¡Ò¸øÌó¡Ó¡Ê1¡ËÂè1¼¡»º¶È¡¢´Ñ¸÷¶È¤ò¼é¤ê¡¢°é¤Æ¡¢²Ô¤°ÎÏ¤Ë¡Ê2¡Ë°Ü½»Äê½»Â¥¿Ê¤ä2ÃÏ°èµï½»Â¥¿Ê¤Ç´Ø·¸¡¦¸òÎ®¿Í¸ý¤òÁÏ½Ð¡Ê3¡Ë¼ã¼Ô¡¢½÷À¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¡Ê4¡ËÃÏ°è°åÎÅ¤ò¼é¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤ò³ÎÊÝ¡Ê5¡Ë»ÔÌ±»²²Ã·¿¤Î³«¤«¤ì¤¿»ÔÀ¯¡Ê6¡Ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¿Íºà°éÀ®¤È¶µ°é»Ù±ç¡Ê7¡Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºâÀ¯±¿±Ä
¡Ò·ÐÎò¡Ó1998Ç¯¤«¤éº£²Æ¤Þ¤Ç¡¢ÈøÄÔ½¨µ×¸µ»²±¡µÄÄ¹¤é¤Î²¼¤Ç»²±¡µÄ°÷Èë½ñ¡£ÀîÆâÄ®¡£µ×Î±ÊÆÂçË¡³ØÉôÂ´¡£
¾¾ËÜÏÂÇ·¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤«¤º¤æ¤¡Ë
71¡¡Ìµ¡¡¿·
¡Ò¸øÌó¡Ó¡Ê1¡Ë»ÔÄ¹Êó½·50¡ó¥«¥Ã¥È¡Ê2¡Ë»ÔÄ¹ÀìÍÑ¼ÖÇÑ»ß¡Ê3¡ËÀ¯¼£¸¥¶âNo¡Ê4¡Ë¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¡¢¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¶¯²½¡Ê5¡Ë¹âÎð¼Ô¡¢¾ã³²¼Ô¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¸½ÌòÀ¤Âå»Ù±ç¡Ê6¡ËÇÀÎÓ¿å»º¶È¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤Î´ðÈ×¶¯²½¡Ê7¡ËÃÏ°è³Êº¹À§Àµ¡Ê8¡ËÊ¡»ã¡¦°åÎÅµ¡´ØÏ¢·È¶¯²½¡Ê9¡Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡ÖºÆÀ¸¡×¡Ê10¡Ë½÷À¥ê¡¼¥À¡¼ÎÏ¥¢¥Ã¥×
¡Ò·ÐÎò¡Ó»Ô¿åÆ»¶ÉÄ¹¤ò·Ð¤Æ¹ÔÀ¯½ñ»Î¡£¶õ¼êÆ»°Ý¿·´Û²ñÄ¹¡¢Ê¿¸ÍÃæÆ±Áë²ñ²ñÄ¹¡£´ä¤Î¾åÄ®¡£·úÀßÂç³Ø¹»Â´¡£
»³Æâµ®»Ë¡Ê¤ä¤Þ¤¦¤Á¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
47¡¡Ìµ¡¡¿·
¡Ò¸øÌó¡Ó»ÔÌ±¤È¹ÔÀ¯¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤òºî¤ê¡¢¹ÔºâÀ¯¤òÅ°Äì²þ³×¡£¸òÄÌ¼å¼Ô»Ù±ç¤äÊ¡»ã¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É»ÔÌ±À¸³è¤ò¼é¤ëÍ½»»¤ò½¼¼Â¡£ÇÀÎÓ¿å»º¶È¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ê¡¢Çä¤ì¤ë¤â¤¦¤«¤ëÊ¿¸Í¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÎÎ©¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¶¯²½¤·¡¢¼«¼çºâ¸»¤ò³ÎÊÝ¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÊ¡»ã¤ò½¼¼Â¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¿¸Í¤òÃÛ¤¯¡£
¡Ò·ÐÎò¡Ó¸µ»ÔµÄ¤Ç¼«Ì±ÅÞÊ¿¸Í»ÙÉôÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£ÃÏ¸µ´ë¶È¤ËÌó25Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£¿·Ä®¡£Í±¶½´Û¹âÂ´¡£