佐賀市長選で、無投票再選を果たした無所属現職の坂井英隆氏（45）は12日、同市多布施の事務所に集まった後援会の関係者らと握手を交わし、喜びを分かち合った。坂井氏は2期目の課題として、治水対策や農林水産業の継続的な支援、JR佐賀駅周辺のにぎわいづくりなどを挙げ「佐賀市で暮らしたいと思える街にする。日本一便利で豊かな『リッチローカル佐賀市』の実現に向け、全力で取り組みたい」と語った。

過去最多6人が立候補し、与野党対決、保守分裂の混戦となった2021年の前回から一転、無投票での当選。推薦は前回、自民党だけだったが、今回は公明党と立憲民主党からも受けた。

幅広い政党からの支援について記者から問われると「これまでも政党は関係なく、佐賀市のために取り組んできた。今後も、特定の政党や国に従うのではなく、市の発展のために共鳴の輪を広げたい」と語った。

無投票での当選については「対抗が出る、出ないにかかわらず、市政を進める責任がある。無投票の受け止めは市民が判断すると思う。きょうをスタートとして、初心を忘れずに取り組みたい」と話した。

（竹中謙輔）