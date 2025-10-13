12日に告示された長崎県平戸市長選は、元参院議員秘書の松尾有嗣氏（49）、元市水道局長の松本和之氏（71）、元市議の山内貴史氏（47）の3人が無所属新人で立候補した。産業振興や人口減対策などを巡り論戦をスタートさせた。投開票は19日。

松尾氏は同市川内町の港で約500人を前に第一声。「第1次産業の振興、人口減少問題など切実な声を聞いた。平戸のため最後まで戦う」と述べた。応援に駆け付けた山下博史県議は、参院議員秘書だった候補者の経験に触れ「国から予算をもらい、地域活性の第一線に立てるのは松尾君だけだ」と話した。

松本氏は同市宮の町の事務所前で出陣式を開いた。約20人を前に、近年の市政は観光政策に偏っていたと指摘。「第1次産業、製造業、サービス業などとバランスの取れた行政に戻す」と訴えた。市職員としての37年間の経験や政策力を強調し、「市長報酬50％カットなど身を切る覚悟。命がけで戦う」と語った。

山内氏は同市崎方町の平戸港交流広場で第一声。約400人の前で1次産業の振興のほか、公共交通や病院の整備などを喫緊の課題として取り上げた。平戸の潜在力の高さを強調し、「現場を熟知している自分の強みを生かし、市民の皆さんと意見交換をして行政をつくりたい」と声を振り絞った。

