8年ぶりの無投票となった佐賀市長選。再選を果たした坂井英隆氏（45）について、市民や市議からは、市政運営をおおむね認める、という声が多い。坂井氏は就任当初からのコロナ禍や災害対策に加え、今年7月の佐賀駐屯地の開設など、県と歩調を合わせながら国が絡む政策も安定的に進めてきた。一方で「市長のカラーが見えない」という声も上がっている。

県都の首長は知事と比べられることが多いが、陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀空港への配備など大きな課題について、山口祥義知事の発言が目立った。議員有志らが九州新幹線西九州（長崎）ルートの全線フル規格化を目指しているが、坂井氏から賛否を含め踏み込んだ発言は聞かれなかった。

元市幹部は、坂井氏の元国土交通省職員という経歴を挙げ「4年間は官僚的な振る舞いが目立った。欠点はないが、県都のリーダーとしては物足りない」。身内の市関係者も「市長は言葉を慎重に選びすぎている。その結果、市民に思いが届いていない」と指摘する。

2期目は、2029年の県立大（同市八丁畷町）開学に向けて、若者の定着策が課題となる。少子高齢化が進む街で、地域のにぎわいや雇用の創出、医療・福祉の充実など、魅力ある県都づくりが問われる。

12日の出陣式では「ともに 高みへ」と訴えた坂井市長。力強く、具体的な言葉で市を先導する姿を見せてほしい。試金石になる2期目が始まる。