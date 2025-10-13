英国の27歳が今季3勝目 ジョン・ラームは最終日に「65」で9位浮上
＜スペインオープン 最終日◇12日◇クラブ・デ・カンポ・ビラ・デ・マドリード（スペイン）◇7154ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーの最終ラウンドが終了した。単独首位で迎えた27歳のマルコ・ペンジ（イングランド）が、1バーディ・2ボギーの「72」とスコアを1つ落とし、トータル15アンダーでダニエル・ブラウン（イングランド）と並びプレーオフに突入。1ホール目でバーディを奪ったペンジが今季3勝目を飾った。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
プレーオフに敗れたブラウンが2位。トータル14アンダー・3位にジョエル・ガーバック（スイス）、トータル12アンダー・4位にトム・マキビン(北アイルランド)が続いた。地元大会4勝目を狙うジョン・ラーム（スペイン）は、28位から出迎えた最終日に「65」をマーク。トータル10アンダー・9位タイで終えた。優勝者したペンジには、来年のメジャー初戦「マスターズ」の出場権が与えられ、上位者には「全英オープン」の出場資格が付与された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
金谷拓実がトップ10入り 米男子ツアー・最終成績
肩から手にかけてのしびれから復帰へ 星野陸也は米ツアー公傷適用中
勝みなみが2位 米女子ツアー・最終成績
勝みなみ、初優勝ならずも3000万円超獲得 4位の山下美夢有は1400万円ゲット
プレーオフに敗れたブラウンが2位。トータル14アンダー・3位にジョエル・ガーバック（スイス）、トータル12アンダー・4位にトム・マキビン(北アイルランド)が続いた。地元大会4勝目を狙うジョン・ラーム（スペイン）は、28位から出迎えた最終日に「65」をマーク。トータル10アンダー・9位タイで終えた。優勝者したペンジには、来年のメジャー初戦「マスターズ」の出場権が与えられ、上位者には「全英オープン」の出場資格が付与された。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
欧州男子ツアー リーダーボード
金谷拓実がトップ10入り 米男子ツアー・最終成績
肩から手にかけてのしびれから復帰へ 星野陸也は米ツアー公傷適用中
勝みなみが2位 米女子ツアー・最終成績
勝みなみ、初優勝ならずも3000万円超獲得 4位の山下美夢有は1400万円ゲット