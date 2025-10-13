93歳作曲家、2023年の大晦日に自身の腕の中で妻が突然他界
作曲家の神津善行と、女優の森公美子が、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)森公美子、神津善行 ＝テレビ朝日提供
2023年12月31日に突然妻の中村メイコさんを亡くし、涙に暮れていたという93歳の神津。中村さんは、2年前の大晦日に体調が悪いからと神津を呼び、夫に抱きかかえられたときに逝ったそう。
それ以来1人では何もできない妻を思うと、あの世でも困っていないかと涙が止まらなかった神津。今でも仏壇代わりの「メイコの部屋」の前で中村さんと話をして、落ち着きを取り戻しているという。
神津の次女・はづきさんと20代から友達の森にとって神津さんは友達の父親であると同時に恩人。神津はミュージカル界で唯一無二の森の才能をいち早く見抜き、神津家に入りびたりの森を自分が指揮する舞台のコーラスに起用した。
歌唱力がある森に「これらも個性を大切に」とアドバイスをしたそうで、森はその言葉があったので今の自分があると感謝を語る。
