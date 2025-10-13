今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年10月13日（月・祝）〜10月19日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は「新しいことをしたい」「現状を変えたい」という気持ちが強くなるようです。ただ、周りからすると情熱がありすぎて突拍子もない状態に見えてしまうかも。あなたを理解してもらったほうが動きやすくなると思うので、いま思っていることがあれば、丁寧に伝えるようにしましょう。恋愛面は相手に対してちょっぴり不満を感じてしまいそう。一度落ち着いてから行動すると◎
★ワンポイントアドバイス★
今の自分に必要ないものを手放すようにすると◎ 整理整頓しながら、捨てる物にはこれまでの感謝をするようにしましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
