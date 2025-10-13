長芋の好きな食べ方は？＜回答数 39,629票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第318回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「長芋の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:長芋の好きな食べ方は？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚肉と水菜のトロロポン酢鍋
【材料】（2人分）
豚肩ロース肉(薄切り) 250g
水菜 1束
油揚げ 1枚
白ネギ 1本
水 600~800ml
麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 3~4
<とろろポン酢タレ>
長芋 100g
ポン酢しょうゆ 適量
麺つゆ(2倍濃縮) 適量
七味唐辛子 少々
【下準備】
1、水菜は根元を切り落とし、きれいに水洗いして長さ5cmに切る。豚肩ロース肉は大きければ半分に切る。
2、油揚げは熱湯に通し、油抜きをして食べやすい大きさに切る。白ネギは斜め薄切りにする。
3、＜とろろポン酢タレ＞を作る。長芋は皮をむき、おろし器ですりおろし、ポン酢しょうゆ、麺つゆを混ぜ合わせる。
【作り方】
1、鍋に水、麺つゆを入れて強火にかけ、煮たってきたら豚肩ロース肉を一枚ずつ加え、アクを取りながら他の具を加える。
2、肉の色が変わったら他の具と一緒に小鉢に取り、＜とろろポン酢ダレ＞をかけ、お好みで七味唐辛子を振る。
ここではポン酢しょうゆ大さじ1、麺つゆ大さじ1で合わせています。
(E・レシピ編集部)
