◆ボーイズリーグ第１３回秋季北海道選手権第２日 ▽準決勝 旭川大雪ボーイズ１４―３札幌北広島ボーイズ＝４回コールド＝（１２日、野幌総合運動公園硬式野球場）

ボーイズリーグの第１３回秋季北海道選手権の準決勝と順位決定戦３試合が１２日、行われた。旭川大雪ボーイズは札幌北広島ボーイズを１４―３の４回コールドで破り、４連覇に王手をかけた。平日は紋別中の陸上部に所属し、土、日曜日はチームの練習に参加する、４番の茂木唯登捕手（２年）が３安打６打点と打線をけん引した。苫小牧ボーイズは札幌ボーイズに７―５で競り勝ち、４年ぶり３度目の優勝まであと１勝とした。決勝は１３日、札幌モエレ沼公園で行われる。

野球と陸上の“二刀流”をこなす茂木が、本職で仕事を全うした。２点適時二塁打２本などで６打点。「４番打者としてチームを引っ張りたかった」。西大條（にしおおえだ）敏志監督（５８）からの「積極的に行け」と言う助言を実行しての猛打賞に「１本出て吹っ切れた」と打撃向上の手応えを得た。

実家があるのはオホーツク海を望む紋別市。小３から野球を始めたが「紋別には軟式しかない。レベルの高いところでやりたかった」と旭川大雪でのプレーを選択した。平日は中学の陸上部で活動。金曜日の夜に両親と片道２時間かけて旭川に移動し、週末は野球の練習に参加している。

陸上部では野球経験者の顧問が作る走りのメニューをこなし、部活がない日は父・洋人さん（５１）と打撃練習を積んできた。休日はほぼないが「親も大変な中、協力してくれている。僕が大変とか言うのは違う」と支えに感謝し、野球に打ち込んでいる。「結果が出ないと親も悲しむ。結果を残せて良かった」とほほ笑んだ。

準優勝した今夏のジャイアンツカップでもメンバー入りした茂木は「３年生も『優勝してくれ』と。まずは全国大会に出場したい」。あと１勝へ、全力を尽くす。（砂田 秀人）