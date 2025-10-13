

神奈川県にある伊勢原FCフォレストは、子どもを一切叱らず「自分で考えて行動する子どもを育てること」を目指しています（筆者撮影）

【写真を見る】伊勢原FCフォレストは、子どもを一切叱らない

神奈川県に「伊勢原FCフォレスト（以下フォレスト）」という、子どもを一切叱らないサッカークラブがある。チームの目標は勝敗よりも、「自分で考えて行動できる子どもを育てること」。

コーチは子どもにプレーの意図を質問するだけで、あとは本人に考えさせる。やがて親たちも子どもを叱ることが減り、家庭でも子どもを黙って見守れるようになるという。フォレストに子どもを通わせながら、「自分をホメる」練習をきっかけに、家庭でも職場でも成長していった父親（53歳）の軌跡を紹介する。

父親がひどく傷ついた三男の一言

「お父さん、帰ってこなくてもいいのに……」

長い出張から帰宅した迎哲生（むかえ・てつお）さん（当時47歳）は、小学3年生だった三男の一言にひどく傷ついた。仕事が忙しく、地方出張も多くて、3人の子どもたちと過ごす時間もなかった約6年前の話だ。

「あの頃は公私共に余裕がなく、自己肯定感も低かったですね。自宅にいても子どもたちに『部屋が汚い』とか、『宿題しろ』とか、つい小言ばかり口にしていました。ですから、かわいい盛りの三男のあの一言は堪えました。家族のために頑張っているのに、おれは子どもに嫌われているんだって」



迎哲生さん（筆者撮影）

そう話す哲生さんも両親から叱られて育ったし、躾とはそういうものだと漠然と考えていた分、現実とのギャップに途方に暮れた。

三男は3年生からフォレストの練習に通っていて、哲生さんは妻の美佐子さん（51）と、週末に練習試合を見に行った。

試合が始まると熱くなり、「攻めろ」とか、「（シュートを）打て！」と声を上げると、妻から耳元で注意された。フォレストでは試合観戦時にそういう声がけは禁止されていたからだ。他にも相手チームの良いプレーには拍手を送るというルールがあった。

「親が試合中にそんな声がけをすると、子どもは親の目を気にしてのびのびとプレーができなくなるためでした」（哲生さん）

しかもフォレストが目指す、「自分で考えて行動する子どもを育てること」とも正反対だ。哲生さんには最初のカルチャーショックだった。

三男が4年生に進級した翌2020年春、哲生さんは美佐子さんの勧めで、フォレスト主催（当時）のオンライン「子育て講座」への参加を決めた。美佐子さんは2019年のクラブ発足当初から同講座で学んでいた。

哲生さんは自分の小言グセのせいでギクシャクしていた、子どもたちとの関係を改善したかったからだ。講座ではまず自分、次に妻、最後に子どもの順でひと月ずつ、それぞれをホメる練習を3カ月間続けた。

自分をホメる機会なんてなかった

その原点には、フォレストが練習終わりに行う「いいとこメガネ」という慣習がある。その日の練習で子どもたちが自分や仲間のよかった点を発表して、みんなで拍手し合うのだ。自分や仲間のプレーへの観察力を養い、自分なりに考えて人前で意見を伝える練習にもなる。

哲生さんが取り組んだ自分や妻、子どもをホメる練習とは、「いいとこメガネ」の大人版とも言える。彼は当時をこう振り返った。

「自分をホメることなんて一切なかったので、最初は全然思いつきませんでした。仕方がないので『朝きちんと起きられた』とか、『朝ごはんをちゃんと食べてから仕事に行けた』というレベルから始めました」

哲生さんはLINEの子育て講座のグループチャットに少しずつ書いていった。



「自分ホメ」は難しかったという（筆者撮影）

月1回、20人弱が参加する講座だったが、とにかく毎日意識して続けていると変化が少しずつ生まれてきた。以前は妻から言われて嫌々やっていた風呂掃除や庭の除草を、好きな音楽を流しながら自発的に取り組んだり、出勤する妻に照れずに「行ってらっしゃい」と言ったりした。

自分をホメる練習で苦労した分、ホメる勘所がわかってきて、翌月の妻や、3カ月目の子どもをホメることは意外とできましたと哲生さんは話す。

美佐子さんへのホメでは「今日も朝早くから大量の洗濯と、子どもたちの弁当作りをありがとう」とか、「出張に出かける際に『気をつけて』と言葉をかけてくれた」と書いた。子どもホメなら、「出張先から自宅に電話すると、長男が常に最初に、しかも元気のいい声で出てくれて嬉しい」といった感じだ。



哲生さんの美佐子さんホメと自分ホメ（筆者撮影）

哲生さんの一連のLINEを見て、講座を一緒に受けている母親から、「些細ななことでも、ありがとうの言葉って本当に嬉しいんですよね。私も主人のその一言だけで本当に癒やされます」というメッセージが送られてきた。

「そんな仲間からのフィードバックも、自分がホメられた気持ちになれて嬉しかったです」

そう話す哲生さんも、次第に「今の自分も頑張っているからそれでいい」と自己肯定感が上がり、妻や子どもたちへの感謝の気持ちも高まり、子どもたちへの小言も減っていった。

美佐子さんによると、「子どもの言動が気になっても頭ごなしには怒らず、かなり我慢できるようになりました」という。小言を言わずに子どもを見守れることは、子離れ親離れへのワンステップでもある。



迎哲生さん・美佐子さん夫妻（筆者撮影）

「すると不思議なんですが、子どもたちから『駅まで車に乗せてって』とか、話しかけてくれることが増えました。ええ、嬉しかったですね」（哲生さん）

美佐子さんは家庭でも子どもたちに、「どうすればいいと思う？」と、フォレスト式に質問して、各自に考えさせるのがうまいんですと、哲生さんは話す。もちろん、これも「美佐子さんホメ」の一つだ。

中学3年生になった三男に話を聞くと、「昔はお父さんに怒られてばかりいたから（『帰ってこなくてもいいのに』と言ったりして）冷たかったかも……。でも途中からたまに怒っても、『お前に任せるからちゃんとしろよ』みたいな言い方で、信用してくれるようになったので嬉しかった」と率直に話した。

職場でも感謝を伝えて「任せる力」を磨く

哲生さんの変化は職場にも及んだ。家庭同様に部下の仕事ぶりを観察して、こまめに「ありがとう」と伝えると、以前より会話が増えた。その後はフォレストの「コーチング講座」を受けて「傾聴」と「承認」を学んだ。

前者はミスがあっても頭ごなしに怒らず、まずは部下の説明を聞くこと。後者は、その説明を自ら反復することで部下の自己肯定感を上げることだ。

「結果、部下との関係は以前より親密になり、最近は思い切って部下に仕事を任せることも増えました。以前の私なら、おそらく自分のやり方を強要していたはずですが、仮に自分とは違うやり方でも、『一度やってみたら？』と言えるような、心のゆとりができました」（哲生さん）

人生初の「自分ホメ」練習から始めた哲生さんは、父親としては「見守る」力を、上司としては「任せる」力を高められた。

今までの家族に対する「当たり前」をいったん棚上げして、家庭内で自分が果たす役割を見直し、それを実践するたびにまず自身をホメること。さらに妻や子どもの言動を観察して、「ありがとう」ポイントを見つけること。

そう、哲生さんの挑戦はたった2つだけだ。だから誰にでも、今日からでも真似できる。

一方、負けず嫌いの反面、幼い頃は「どうせ自分なんて」と弱音を口にすることもあった三男は、自ら高校やサッカー部について念入りに調べて、県外の高校に進学してサッカーを続ける。三男の話だとフォレスト同様に生徒たちが「自分で考えて行動する」雰囲気が似ていたらしい。親元を離れ、人生初の寮生活を三男自身が決めた。

（荒川 龍 ： ルポライター）