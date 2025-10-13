

10月10日に台湾で行われた中華民国の国慶節では頼清徳総統が「終戦80年」に言及した（写真：Bloomberg）

2025年は「戦後80年」、第2次世界大戦の終結から80年の節目の年にあたる。日本にとって特別な意味を持つだけでなく、アジア各国にとっても重要な年である。

中国では「中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年」の年として、夏には抗日関連の映画やドラマが相次いで公開され、大規模な軍事パレードや記念式典も行われたことは記憶に新しい。

韓国では6月16日の「日韓国交正常化60周年」に続き、8月15日の「光復80周年」が、日本統治からの解放を記念する大きな節目となった。では、台湾ではどうだったのか。筆者は8月に台北で行われた「戦後80年フォーラム」に登壇した。その時の議論を踏まえ、台湾における「あの戦争」の記憶を考えてみたい。

台湾にある「戦争」への2つの視点

台湾における戦争と戦後の記憶は、単純な一枚岩ではない。背景には、中華民国史観と台湾史観という2つの異なる視点がある。

中華民国史観に立てば、1945年8月15日は「抗日戦争勝利の日」であり、台湾が“祖国”に復帰する「光復」の始まりとされる。台湾では実際の降伏式が10月25日に行われ、日本の台湾総督・安藤利吉が降伏文書を中華民国側に手渡した。

かつてこの日は「光復節」として盛大に祝われたが、民主化以降はこの日に大規模な祝賀イベントなどが行われず、2001年には国定祝日からも外された。ところが今年、再び祝日に復活し、台湾社会に改めて歴史観をめぐる議論が巻き起こっている。

一方、台湾史観では8月15日は「日本統治からの解放」であると同時に、「中国国民党（国民党）による再植民地化の始まり」とも位置づけられる。日本統治期に兵士や軍属として戦場に動員された台湾人にとって、「抗日戦争勝利」という言葉は複雑な感情を呼び起こす。

この20年ほど、台湾政府は「抗日」という表現より「抗戦」を使うようになった。「抗日」は相手を明示する必要があるときだけ限定的に言及する。民進党政権期には「終戦」や「第2次大戦終結」といった中立的な言葉も多用されている。

多様な歴史解釈を前提とする台湾ならではの“配慮”だといえる。また2つの歴史観以外にも、台湾の教育が世代間でその方針が大きく異なることも台湾が「共通した戦後像」を持ちにくい要因となっている。

8月末、夏の熱気に包まれた台北で「終戦80年：台日交流の回顧と展望」というシンポジウムが開かれた。筆者も登壇し、李登輝政権期（1988〜2000年）の日台外交における「親日イメージ」の形成とその遺産というテーマで発表した。

李登輝が作り出した「親日」の影響

李登輝（1923〜2020）は、総統に就任後、それ以前の蒋介石、蒋経国親子が構築した「反共」を基盤とした日台の文化交流チャンネルと並行して別のチャンネルを構築した。日本語に堪能な駐日代表を続けて任命し、政界・官界・財界・学界を横断する人脈を広げるため「アジア・オープン・フォーラム」を12年間続け、日台の関係強化に努めた。

日本は1972年に中華民国（台湾）と国交を断絶し、現在も非政府間の実務関係が続いている。中国からの圧力も強まる中、国家間で通常行われているような“正攻法”の外交は難しい。そんな状況で李登輝がとった方法は、日本統治時代のエリート教育機関、台北高等学校で日本の教養教育を深く体得した自らを「台湾のスポークスマン」と位置づけ、日本社会に台湾を発信していくことだった。

李登輝は日本の論壇で影響力を持つ文化人たちと幅広く交流し、その存在感を示した。「国民的作家」と言われる司馬遼太郎の『台湾紀行』や、当時若者世代に絶大な人気を誇った『ゴーマニズム宣言』の著者である小林よしのりの『台湾論』に自ら登場したことは象徴的だ。

これらの作品を通じて日本の読者は日本社会で長らく“忘れ去られていた台湾“を再発見することになった。日台がある一時期同じ歴史を共有していたこと、そして日本の隣に新興民主主義国家の友人がいることである。

李登輝は自らの発信の中で日本国内の左右のイデオロギー問題をひとまず脇におき、日本の台湾統治を肯定的に“評価”した。このことは、日本国内の台湾独立派と日本の保守右派勢力の結託を強固にしたが、それと引き換えに、台湾の民主化が進むにつれて台湾の進歩的な価値観に共感を持つようになっていた日本の革新（リベラル）左派が、台湾を知ることへの動機を失わせた。

次に、日本社会での台湾理解は「（戦前から台湾に住む）本省人か（戦後台湾に移った）外省人か」「台湾独立か中国統一か」「親日か反日か」といった単純な二項対立に押し込められてしまった。問題は李登輝にあるのではない。日本社会が今なお90年代に形成されたこの枠組みから抜け出せずに変わりゆく台湾を相変わらずその視点から判断しようとすることにある。

台湾の2大政党はどちらも「保守」

筆者は日台の研究者が集まるシンポジウムでこの問題意識を共有することは、今後の日台の連携強化のために必要であると考えていた。しかし、シンポジウムの討論では、ある台湾人研究者が「日本のイデオロギー問題は日本人自身の課題であって、台湾人の問題ではない」と語った。筆者はその言葉に深く考えさせられた。

日本では、国民党が民主化以前の「一党独裁体制」のイメージが強いのに比べ、多くの人が民進党にリベラルなイメージを持っている。それは結党の歴史的背景、同性婚法の成立、台湾先住民への謝罪などの政策、国際的なリベラル勢力との連携や権威主義体制への対峙姿勢がその理由だろう。

ところが、民進党は一見真逆なイデオロギーを持つ日本の自由民主党と仲良くしており、台湾の大学で「安倍晋三研究センター」が設立された時には民進党出の総統が嬉々として挨拶を担った。自民党総裁には高市早苗氏がよいと考える民進党の政治家は多く、「日本人ファースト」の参政党と大規模な交流までしている。一体なぜなのかと疑問に思う人たちもいるかもしれない。

イデオロギー対立について日本的な感覚で言えば、右派の逆は左派になるのだが、台湾では、国民党が「中華民国（中国）ナショナリズム」、民進党は「台湾ナショナリズム」の政党である。つまり、両党とも日本の政治対立軸に当てはめれば“保守”に該当する。

台湾の2大政党はともに現実主義的なナショナリズムの上に立っているため、台湾社会では、その両極のナショナリズムの間で人権や環境問題などに関わる個別な懸念事案が議論されている。国家の存立が常に脅かされているからこそ、政治の対立座標軸が日本と異なるのだ。これは、「国」という存在が容易に揺らがない日本人にはなかなか理解しがたいことなのかもしれない。

多くの台湾人が日本に好意的な感情を持っているのは確かだ。しかし、今後の日台関係を「親日」という言葉だけに頼って語るのはあまりに単純だろう。

日本と台湾にある「心地よい幻想」

日本の右派が自らの歴史観の肯定のため、あるいは「反中」の文脈で台湾との友好をと考えることは多い。一方で、左派が台湾を知ろうとする努力もないまま、自ら堅持してきた「護憲」「反戦」の価値観をそのまま台湾に当てはめて、台湾の「自己決定権」や中国の軍事的威嚇に対抗するための防衛努力を「好戦的」と批判するのも、現実の台湾を正しく映さない。

台湾側にも課題はある。これまで日本で台湾を熱心に応援してきたのは、主に保守右派層だった。日本は長らく自民党が政権を握ってきたため、「自民党とだけ付き合っていれば十分」という認識が台湾側にあったのかもしれない。

だが近年、日本では「外国人排除」的な空気が広がりつつあり、それが主に中国人への反感と結び付く形で語られることもある。台湾の一部には、その雰囲気を歓迎する声もあるが、一般の日本人が台湾人と中国人を明確に区別できるとは限らず、在日台湾人に危害が及ぶ恐れもある。

台湾では日本の右派論客による都合のよい言説だけが「日本の本音」として伝わり、実際の日本社会の多様な台湾への眼差しとかけ離れていくことも懸念される。日台双方がそうした“心地よい幻想”に安住すれば、相互理解は遠のいてしまう。

必要なのは、互いが相手を知ろうと努め、交流の機会を増やし率直に語り合うことだ。戦後80年という節目は、台湾と日本が「過去」だけでなく「未来」の関係をどう築くのかを私たちに問いかけている。

（前原 志保 ： 九州大学准教授）