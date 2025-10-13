日常使いにフィットする機能派！【マムート】の二つ折り財布がAmazonで販売中！
ポケットに収まるアウトドア品質！【マムート】のコンパクト財布が今ならAmazonで販売中！
あらゆる面で実用性を発揮する、Xeron Wallet。Xeron製品群はどれもマムートの伝統をテーマにしていますが、この財布もそのひとつ。内側の山のプリントや創業年「1862」、セーフテ ィオレンジのアクセントなど独特のディテールが施されているXeron Walletはまるでマムートの歴史を物語るかのよう。
使いやすさと耐久性を兼ね備えたナイロン素材で、毎日の持ち歩きにぴったりな仕様となっている。
スナップボタン式で開閉しやすく、カード・紙幣・硬貨がスマートに収納できる設計になっている。
内側にはスイスの山がプリントされたライニングを採用し、デザイン性とブランドの世界観が光る。
ジッパー付きコインポケットを備え、必要最小限の小銭をしっかりと持ち運べる作りになっている。
