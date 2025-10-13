timeleszが最強王者と思い出の曲で早押しイントロクイズ対決！『timeleszファミリア』今夜放送

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの日本テレビ系での初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』。10月13日放送の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人がイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーを放送する。

■完全勝利を狙った超過保護ルールで、「0.1秒の男」に挑戦！

前回のギリギリチャレンジでオリンピック金メダリストに瞬殺されたtimeleszが、名誉挽回をかけて最強の相手に挑む。そんな今回の対戦相手は、最強イントロクイズ王者だ。

今回timeleszが対決するのは「0.1秒の男」、藤田太郎さん。大学時代に全国大会で優勝して以来、イントロクイズの達人として数々のメディアにも出演する実力者だ。そんな最強王者を相手に、timeleszはまさかの手段で勝ちにいくことに。

なんと、今回のイントロクイズはtimeleszのメンバーたちが自分たちで選んだ曲の中からのみ出題されるという、完全勝利を狙った超過保護ルールでの勝負。しかし、相手はわずか0.1秒で正解を叩き出すイントロのプロフェッショナル。0.1秒で答えられるのは3万曲と豪語し、timeleszが選んだ曲からの出題というハンデを付けても楽勝だという。

一方、timeleszは「自分が選んだ曲ぐらい必ず正解しよう！」と意気込む。選んだ曲は、各メンバーのカラオケの十八番、何度も踊った曲などそれぞれの思い入れあるものたち。しかし、実際に戦ってみると最強王者の解答が早すぎて驚愕。「早い！」という感想しか出てこない。

果たして、timeleszはイントロクイズ最強王者に勝利することができるのか？成功か、失敗か、イチカバチカの挑戦を続けるチャレンジ企画。その結末を、どうぞお楽しみに。

■番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

10/13（月・祝）24:29～24:54

MC：timelesz

ゲスト：藤田太郎・紅しょうが

■関連リンク

『timeleszファミリア』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/timelesz-familia/

timelesz OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/24

https://ovtp.jp/

■【画像】『timeleszファミリア』番組カット