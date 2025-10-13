»³ËÜ¹Ì»Ë¡¡Ä«¤Î¶Ú¥È¥ì¸å¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×»£±Æ¤Î¡È¸áÁ°¥¥ó¥È¥ì¸á¸å¥¥ó¥È¥ê¡ÉÀ¸³è¡¡½é»²Àï¤â¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤È¤È¤â¤Ë½é²ó¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ±é¤¸¤ëÃ¡¤¾å¤²¤Î¼èÄ´´±¤¬¡¢²Ä»ë²½ÀßÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê¡Ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿ô¡¹¤Î¶§°ÈÈ¤È°ì¿Ê°ìÂà¤Î¿´ÍýÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë·º»ö¥É¥é¥Þ¡£2014Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ï¢¥É¥éÊüÁ÷¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤ÇÂè5¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ12·î26Æü¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE¡¡FINAL¡×¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ¤·¤Æ½é»²Àï¤È¤Ê¤ë»³ËÜ¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ó¥È¥ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¤â¶Ú¥È¥ì¤·¤Æ¤«¤é¸½¾ì¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¤¡È¸áÁ°¶Ú¥È¥ì¡¢¸á¸å¥¥ó¥È¥ê¡É¤Î¡È¤´¤¼¥¥ó¡¢¤´¤´¥¥ó¡É¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½¾ì¤Ë¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÂçÊÑ¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¡£¤»¤ê¤ÕÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤Ë¡Ö¤³¤³¶áÇ¯¤Ç¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÉáÃÊ¤Î¥³¥Ò¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾®Æü¸þÊ¸À¤¤â°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤¿¡£¾®Æü¸þ¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤½¤ó¤Ê¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¡Ö¤ª¤ì¤½¤ó¤Ê¡Ä¡×¤È¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ç¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë»³ËÜ¤È¼ãÂ¼¤ÏÈïµ¿¼Ô¤ËÊ±¤¹¤ë¡£Å·³¤¤Ï¡ÖËÁÆ¬¤«¤éÂç¤¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤¬¤«¤ê¤ÎÂçÊÑ¤Ê»£±Æ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÁÆ¬¥·¡¼¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ´¶¡¢¤½¤·¤Æ»³ËÜ¤µ¤ó¤ä¼ãÂ¼¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£»³ËÜ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¿¿¼Â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Ê¤É¡¢¥¥ó¥È¥ê¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡£ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤²ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£