タレントの益若つばさが13日、自身のインスタグラムを更新。この日40歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、40代で「素敵」だと思う理想の新ヘアを披露した。

益若は「今日10/13誕生日を迎えましたー！」と報告し「40歳になりました！！わーい！！念願の40代！！魅力しかない！！益々歳を重ねていくのが楽しみです！！」と40歳を迎えたことを喜んだ。

また「髪の毛変えました！昨日のギャルも今日の私も全部最近の自分です！笑」と新ヘアを披露し「『こんな40代素敵だな』と思う理想の髪型にしました」と伝えた。

新ヘアにして迎えた40歳。「人間いくらでも変われるし楽しめるんだよ」と伝え「大人になるとついつい周りを優先しがちで『自分らしく生きる！』と思ってても気づけば周りに足並み揃えがちですが、自分の人生。これからも好きな自分でい続けたいと思うし、みんなもそうであってほしいな。優しく、明るく前向きに柔らかく生きたいです！」などと記した。

この投稿にタレント・鈴木奈々が「つばさちゃん誕生日おめでとうございます素直でピュアなつばさちゃんの事が大大大好きです」と祝福され、歌手・きゃりーぱみゅぱみゅからも「つばさちゃんお誕生日おめでとうー！」とコメントが寄せられた。また、フォロワーらからも「可愛いすぎてたまりません」「世界一美しい40歳」「40歳に見えない」「40歳なんて信じられない！」「奇跡の40歳です！！」「誕生日おめでとうございますー！！」といったコメントが寄せられてた。