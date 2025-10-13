Å·³¤Í´´õ¡¡¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×½¸ÂçÀ®¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£12Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×16Æü¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡16Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¡ÊÌÚÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î°Ï¤ß²ñ¸«¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È½é²ó¥²¥¹¥È¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Å·³¤¤Ï¥²¥¹¥È2¿Í¤Î½Ð±é¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤2¿Í¤ËÍè¤ÆÄº¤¤¤¿¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ï¢¥É¥é¤ÎÊüÁ÷¤Ï2021Ç¯¤ÎÂè4¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî±îÇ·½õ¤¬Î¾¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«»¦¤Û¤¦½õ¤Îºá¤ÇÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç23Ç¯6·î¤«¤é¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿·à¾ìÈÇ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡¡THE¡¡FINAL¡×¤¬12·î26Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ÂåÌò¤ÏÀÐ´Ý´´Æó¡£14Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ó¥È¥ê¤Î12Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÎò»Ë¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡Å·³¤¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤È¸ø³«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥¬¡¼¤Ã¤È½õÁö¤Ä¤±¤Æ³§¤µ¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½¸ÂçÀ®¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¾¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤âµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÄÍÃÏÉð²í¤Ï¡Ö°ìÅÙ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëµ¤Ê¬¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¿·¥·¡¼¥º¥ó¡£ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìË½¤ì¡¢¤â¤¦°ìÀµµÁ¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ç¤ó¤Ç¤ó¤Ï¡Ö¡È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤À¡É¤Ã¤ÆËè²ó¸À¤Ã¤Æ¤ë¡£¤É¤Ã¤«¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÊÄÅ¹¥»¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â³§¤µ¤ó¿®Íê¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÏÃ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Ä¤Ä´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¾®Æü¸þÊ¸À¤¤â¡ÖÀµÄ¾¡¢Á´Á³¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡Ö12Ç¯Á°¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´Ø¤ï¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó5¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÃæÅ¯»Ê¤Ï¡Ö±Ç²è¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Å·³¤¤Ï¡Ö¡ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤½¤·¤Æ12Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬³§¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Îµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÅÁ¤¨¡Ö´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£