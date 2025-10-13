ＤｅＮＡ７―６巨人（１２日・クライマックスシリーズファーストステージ）――ＤｅＮＡが延長サヨナラ勝ち。

１点を追う十一回、林の適時打で追いつき、蝦名の適時打で試合を決めた。二回から救援した２番手以降の投手陣も１失点で踏ん張った。巨人は一回に５点を先行し、十一回も佐々木の適時打で勝ち越したが、リードを守れなかった。

◇

いかに壮絶な一戦だったかは、巨人・阿部監督の言葉が物語っていた。「すごい試合だった。勝たせてあげたかった」。初回に５点ずつを取り合い、延長にもつれ込んだ末に逆転サヨナラ負け。総力を注ぎ込んだチームの執念は実らず、日本一への道は絶たれた。

指揮官が「野球は恐ろしい」と形容した一戦は波乱の幕開け。大量リードをもらった戸郷が直後に崩れた。一回、桑原に二塁打で出塁を許し、佐野に初球の直球を２ランとされた。さらに、四球と安打で走者をためると、７番石上に同点３ラン。１５０キロを逆方向の左翼席へと運ばれた。

今季を象徴するような乱調に、戸郷は「役に立てない１年間だった。責任を感じる」と話した。エースが不調から脱せなかった影響は、シーズンを通して投手陣全体へ波及した。内海投手コーチは「このままでは終わらないという気持ちがあれば、絶対に乗り越えられる。乗り越えなければいけない」と気構えを説いた。

負けられない一戦は振り出しに戻り、四回からはブルペン陣を次々と投入した。ピンチにはイニング途中でも大勢、マルティネスを惜しみなく送り出した。勝利への思いがこもった采配に応えようと、選手も必死に戦い抜いた。

敗戦直後のミーティングで、阿部監督は「何が足りなくて勝てなかったのか、自問自答してほしい」と選手に求めた。それは、実績のある主力も、今季飛躍した若手にも、一様に伸びしろを感じているからに他ならない。戸郷は「自分を強くして帰ってきたい」と決意を口にした。磨きをかけた力の結集こそが、来季の雪辱に挑むチームの礎となる。（平山一有）