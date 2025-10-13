「アイルランドＴ・Ｇ２」（１２日、東京）

記念すべき第１回覇者となったのは４番人気のラヴァンダ。外枠からリズム良く中団を追走し、直線は外から長くいい脚を使って差し切った。

鞍上の岩田望は「他に行く馬がいたら、その後ろにつけようと考えていた。プラン通りの競馬ができた」と納得の表情。同馬の強みについて問われると、「逃げも追い込みもできる操縦性の高さ」とセンスの良さを挙げた。外枠から前に壁がなくてもスムーズに折り合い、ゴーサインを出したらスッと反応。その強みが生かされた勝利だ。

管理する中村師にとってもうれしい重賞制覇だ。「力があると思って、重賞を使わせてもらってきた。何とか一つ勝つことができましたね」とニッコリ。８度目の挑戦でつかんだタイトルに安どの表情を見せた。

中村師×岩田望のコンビは９日の東京盃（ヤマニンチェルキ）を制したばかりで、勢いそのままにＪＲＡ重賞もぶっこ抜いた。鞍上にとっては今年の重賞５勝目。夏のイギリス武者修行で磨いた腕を存分に発揮し、「ＪＲＡ重賞を勝ててホッとしています」と笑顔で勝利の余韻に浸った。

エリザベス女王杯の優先出走権を獲得したが、「距離もあるし、これから考えたいです」と指揮官は慎重な構え。ただ、これからはＧ１のステージも視野に入ってくる。「この馬の走りができればＧ１でも通用すると思っています」とパートナーの力を評価した鞍上。次戦がどこになっても注目の存在になるだろう。