インスタグラムを更新

バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）が11日、自身のインスタグラムを更新。メーカー希望小売価格1258万円（税込）からという高級外車との写真を公開した。ファンからは「隣に乗りたい」などの声が寄せられていた。

黒いTシャツを着た高橋が、赤の高級外車の前で腕を組んでいる。11日に更新した自身のインスタグラムで紹介したのは、英国ラグジュアリー・カーブランド「ランドローバー」のレンジローバースポーツだった。

公式サイトによると、メーカー希望小売価格1258万円（税込）から。運転席で笑みを浮かべながらハンドルを握る写真も投稿すると、ファンからは歓喜の声が続出した。

「藍くんって何色でも似合う」

「藍くんの助手席羨ましいよー」

「かっこいい！！よくお似合いです」

「赤い車めっちゃ似合ってる！かっこよすぎ」

「やばっ。隣に乗りたい」

「車も藍くんも素敵」

「ハンドル握る姿も見とれちゃう」

高橋が所属するサントリーサンバーズ大阪が、ランドローバーの正規ディーラーとアンバサダー契約を結んでいる。同ディーラーのアンバサダーを務める、女子バスケの町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）との対談の様子も公開していた。



（THE ANSWER編集部）