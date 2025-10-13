現金1000円入りの財布を紛失 → 無事に見つかるも、お礼に「2000円の菓子折り」を渡したときの心境

財布をなくした時の、血の気が引くような感覚を味わったことはあるだろうか。現金以上に、クレジットカードやキャッシュカードが悪用されたら……と思うと、目の前が真っ暗になるものだ。

投稿を寄せた北海道の50代女性は、これまでに二度、財布を紛失した経験があるという。一度目は友人とのドライブ中でのことだった。

「翌日の朝、鞄に財布が入っていないことに気付きました。友人の車に落としていたようで、無事でした」

幸いにも、これはすぐに見つかった。しかし問題は、二度目に紛失したときだ。（文：篠原みつき）

「キャッシュカードやクレジットカードが入っていました」

二度目はコンビニの駐車場でなくしてしまったという。

「入っていたのは1000円くらいでした。キャッシュカードやクレジットカードが入っていました。親切な方が交番に届けてくださり、こちらも無事でした」

中に入っていた現金は少額だったが、カード類が無事だったことに心から安堵したに違いない。女性は拾ってくれた人へ、菓子折りを持ってお礼に行った。

「菓子折りは2000円くらいだったので、財布に入っていたお金より高くなりましたが、本当に助かりました」

財布の中身よりも高価なお礼となったが、女性は「本当に助かりました」という実感を込めて振り返る。カード類の停止や再発行手続きの手間、不正利用のリスクを考えれば、2000円の出費は決して高いものではないだろう。

