¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤ÊSTARTO¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª3°Ì¥é¥¦¡¼¥ë¡¢2°ÌÌÜ¹õÏ¡¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
10·î13Æü¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÆü¡£¡Ö¹ñÌ±¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤Ê¿´¿È¤òÇÝ¤¦Æü¡×¤È¤·¤Æ¹ñÌ±¤Î½ËÆü¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÝÇ½³¦¤Ë¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹¥¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥Èµé¤Î±¿Æ°¿À·Ð¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë·ÝÇ½¿Í¤â¡£¤¿¤È¤¨¤ÐSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢²ÎÈÖÁÈ¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï²ÚÎï¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÌ¥¤»¤Æ¥Ð¥¯Å¾¤ò·è¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½ÓÂ¤òÈäÏª¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥´éÉé¤±¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼´¶¼Õº×¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¡ÖÀÖºä5ÃúÌÜ¥ß¥Ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¾åÅÄÎµÌé¡Ê42¡Ë¡¢¸µ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÂÎÁàÁª¼ê¤òÉã¤Ë»ý¤ÄHey! Say! JUMP¤ÎÃÎÇ°ÐÒÍû¡Ê31¡Ë¤Ê¤É°ïºà¤¾¤í¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤º¤ÐÈ´¤±¤¿±¿Æ°¿À·Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤³¤ÇËÜ»ï¤ÏWEB¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ä¡¼¥ë¡ÖFreeasy¡×¤Ë¤Æ¡¢20¡Á70ºÐ¤ÎSTARTO¹¥¤¤ÊÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤ÊSTARTO¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
Âè3°Ì¤Ë¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡Ê22¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÈÄ¹¤Ï190ÑÄ¶¤¨¤È¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¥é¥¦¡¼¥ë¡£¸Ô²¼¤Ï1m¶á¤¯¤¢¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÂ¤ÎÄ¹¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¹â¤¯É¾²Á¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¥À¥ó¥¹Îò¤¬Ä¹¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡È¤Þ¤¤¤È¥é¥¦¡¼¥ë¡ÉÌ¾µÁ¤Ç³èÌö¤·À¤³¦Âç²ñ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³½àÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤¬¡ÈÈþ¤·¤¤¡É¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¼êÂÄ¹¤¤¡Õ
¡Ô¼êÂ¤¬Ä¹¤¯¥À¥ó¥¹¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤é¡£¥À¥ó¥¹¤¬¥¥ì¥¥ì¤À¤«¤é¡Õ
¡Ô¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤¬Èþ¤·¤¤¤«¤é¡Õ
¡ÔÂÎ·¿¤È¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡Õ
Âè2°Ì¤Ï¡¢¡È¤á¤á¡É¤³¤ÈSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡Ê28¡Ë¤À¡£
10·î12Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÌÜ¹õ¤Ï¡¢Snow Man¤¤Ã¤Æ¤Î±éµ»ÇÉ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿ÌÜ¹õ¤À¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤À¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø±ê¤ÎÂÎ°é²ñTV¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼ÅªÅö¤Æ¡Ö100ÉÃ¥¥Ã¥¯¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡×¤Ç·ÝÇ½¿Í»Ë¾å½é¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤³¤Ê¤·¤½¤¦¤Ê´ïÍÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¾å¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Õ
¡Ô¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÂ¤âÄ¹¤¤¤«¤é¡Õ
¡Ô¤É¤ó¤Ê¼ïÌÜ¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½ÐÍè¤ë¤«¤é¡Õ
¡Ô¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤½¤¦¡Õ
Âè1°Ì¤Ï¡¢Snow Man¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦´äËÜ¾È¡Ê32¡Ë¤À¡£
Snow Man¿ï°ì¤ÎÆùÂÎÇÉ¤Ç¤¢¤ë´äËÜ¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¾ðÊó»ï¡ØTarzan¡Ù¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï10Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´äËÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡ØSASUKE¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Î³èÌö¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¹ñºÝÃÄÂÎÀï¡ØSASUKE¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2024¡Ù¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì¡ÈSASUKE°¦¡É¤ò»ý¤Á¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë´äËÜ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¡£
¡ÔSASUKE¤Î¾ïÏ¢¤À¤«¤é¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¿ÈÂÎ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Õ
¡Ô¥µ¥¹¥±¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡Õ
¡Ô·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤â¤³¤Ê¤¹¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÎ´´¡¦½ÖÈ¯ÎÏ¡¦½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Õ
¡Ô¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤À¤«¤é¡Õ
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¾å°Ì3¿Í¤¬Á´°÷Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥·¥ó¥¯¥í¥À¥ó¥¹¤ä¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£