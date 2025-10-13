2025年もあっという間に半分が終了。アメリカではトランプ大統領が返り咲き、日本では55年ぶりに大阪で万国博覧会が開催されるなど、数え切れないほど大きなニュースがあった。そこで、本誌が目撃してきた2025年のスクープのなかでも、とりわけ反響の大きかったものを改めて紹介する。

中居正広氏（53）が芸能界を引退して、8か月年が過ぎた。フジテレビの元女性アナウンサーとの性的トラブル報道が出始めた当時、その前段ともいえる“食事会”についても当然注目が集まることに。実は騒動が表面化する前、“参加者”とされた笑福亭鶴瓶（73）も、その様子をテレビ番組で明かしていた――。（以下、WEB女性自身2025年1月29日配信記事）※年齢は掲載当時のママ

■

1月28日、タレントのヒロミ（59）が『DayDay.』（日本テレビ系）に生出演。中居正広（52）の食事会に笑福亭鶴瓶（73）とともに同席していたとする『週刊文春』の報道を認め、自らの口で説明した。

同誌などによって女性トラブルが報じられ、芸能界を引退した中居。1月25日配信の『週刊文春 電子版』では、中居の女性トラブルが起こる直前の’23年5月に中居の自宅でBBQパーティーが開催され、被害女性も参加していたと報じられた。

同番組で食事会の話題を振られたヒロミは「（フジテレビの会見を）昨日も僕も見てましたけども、『BBQパーティーがあったんじゃないか』みたいなのがあって。僕もそれには参加してました」といい、「この件が取り沙汰されて、僕も“中居ってこういうのあるんだ”と思ってたんです。で、中居とBBQをやった記憶はありました」と認めた。

ヒロミは、BBQ開催の経緯について「BBQパーティーをやります。それはなぜかというと、その日はゴルフだったんです。ゴルフで、“雨でやめましょう”ってなった。で、ベーさん（笑福亭鶴瓶）がぎっくり腰になってやめましょうってなったんだけど、せっかくスケジュールがあるので“BBQやりませんか?”っていう中居からの話があって。BBQどこでやんだよ？ってなったときに、『じゃあウチでどうですか？』ってなったっていうことなんです」と説明。

中居宅のベランダで行われたというBBQ。そのときの様子について、ヒロミは「普通のBBQ」であり、自分は火おこしをしていたと証言。「鶴瓶さんもいるし僕もいるし。中居もまあ普通にテレビで見てるような中居。テレビ局の人たちも何を話してたか、申し訳ないけど、僕がその人達が誰だったのか。挨拶も多分したと思います。しかし、本当に申し訳ない、誰々さんですねっていう記憶が本当になかった」と振り返った。

また、当時の中居とのやり取りを確認したところBBQは5月31日だったと告白。「夕方になって寒い。僕、寒いの苦手。本当寒い。もう暗くもなったし、じゃあこの後は部屋でBBQの続きをとなって、僕はそこで帰ったんです。帰って、鶴瓶さんも帰りました。それで“帰ったからなんだ”と言われるかもしれませんが事実、帰ったんです」と、その後何が起きたかは把握していないと説明した。

■「中居に呼ばれて、“BBQをしたい”って」

実はヒロミと共に参加していたという鶴瓶も、中居宅でのBBQについて言及していたことがあった。

鶴瓶がBBQについて明かしたのは’23年9月放送のトーク番組『きらきらアフロ』（テレビ東京系）に出演した際のこと。同年8月の『24時間テレビ』（日本テレビ系）でチャリティーマラソンに挑戦したヒロミに言及した流れで中居とのBBQの話に発展した。

鶴瓶は「中居に呼ばれて、中居のとこでね、“BBQをしたい”って。“BBQしたい”ったって、そんな友達おらへんしな。俺とヒロミと何人かや」と、中居がBBQを提案したと回想。共演の松嶋尚美（53）が「劇団ひとりさん?」と参加メンバーについて聞くと、鶴瓶は「劇団ひとり、そのとき来てなかった。来れなかったんやろな」と振り返った。

さらに、鶴瓶は肉を食べるような仕草をしながら「こうやってやってたんやな。ほなら、珍しい、ヒロミがな、俺にな、『べーさん、もう帰ろうや』って（笑）。100km走る男がな？ 中居とこのバーベキュー途中で帰りたいって（笑）」と、ヒロミとの当時の会話も明かしていた。

「鶴瓶さんが言及した内容と、ヒロミさんが話した内容が一致しているうえ、ヒロミさんは中居さんとBBQをやったのはこの1度きりだと明かしています。そのため、鶴瓶さんが話していたのは問題となったBBQのことでほぼ間違いないでしょう。

何も知らずに参加していたBBQが中居さんと女性とのトラブルにつながったと報じられたのですから、ヒロミさんが『DayDay.』であれだけ憔悴した様子だったのも頷けます」（週刊誌記者）

中居の女性トラブルの余波は、当事者以外にも広がっている。