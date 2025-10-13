女優の天海祐希が、このほど都内で行われたテレビ朝日系主演連続ドラマ「緊急取調室」（１６日スタート、木曜・後９時）の取材会に出席した。

２０１４年に放送開始した「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）の敏腕取調官・真壁有希子（天海）の活躍を描いた人気シリーズ。１６日から始まる新ドラマシリーズは、国家の最高権力（＝内閣総理大臣）と直接対決する「劇場版『緊急取調室 ＴＨＥ ＦＩＮＡＬ』」（１２月２６日公開、常廣丈太監督）に向けたエピソードも交えて描かれる。

第１話には、俳優・山本耕史と女優・若村麻由美がゲスト出演。山本は「ずっと見てきた作品に入れるうれしさがあります」と声を弾ませ、若村は「天海さんは友達でもあり、尊敬している方。大きな胸を借りて頑張ります」と力を込める。

天海は、シリーズの集大成を迎えることに「正直ファイナルという気がしない。約１２年、いろんなゲストの方とお会いできてお芝居できて幸せだなと」と感慨深げ。ファンに向けて「１２年間見てくださってありがとう、という感謝を込めてお届けしたい。最後の映画までみて見届けていただけたら」と呼びかけた。