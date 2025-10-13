サッカー日本代表は１２日、１４日のブラジル戦（味の素スタジアム）へ向けて千葉市内で調整した。ＤＦ長友佑都（３９）は次戦に出場すれば、日本代表で歴代最多タイの通算５回目のブラジル戦出場となる。歴代最多５回のＷ杯優勝を誇り、過去１３戦で２分け１１敗と未勝利の王国との一戦へ向けて「韓国のように、０―５や大差で負けるようだと、（森保ジャパンが目標に掲げている）Ｗ杯優勝の道は非常に険しい」と危機感を募らせた。

＊ ＊ ＊

カナリア軍団と幾度もしのぎを削った長友が断言した。「（今の）ブラジルは世界トップクラスのチームであるのは間違いないが、最強ではない。僕が今まで見てきた、やってきたブラジルの方が強い」。次戦に出場すればＤＦ井原正巳氏とＭＦ中田英寿氏に並んで、日本代表で歴代最多の通算５度目のブラジル戦出場になる３９歳が冷静に分析した。

手が届かない相手ではなくなった。自身の全盛期のインテル在籍時に戦った最初の３戦は全試合で３失点以上を献上。当時対戦した元ブラジル代表ＤＦマルセロ、同ＤＦダニエウアウベス、ＦＷネイマールの名前を挙げた長友は、「（当時は）ちょっと太刀打ちできなかった。フィジカル面、技術、判断、スピードも含めて、次元が違った」と振り返る。ただ、２２年の対戦時は１点差。確実に差は埋まってきている。

１０日にブラジルと対戦した韓国代表は０―５で大敗。Ｗ杯優勝を目標に掲げるからこそ「逆に言えば、今のブラジルに韓国のように０―５や大差で負けるようだと、Ｗ杯優勝への道は非常に険しい」と危機感も募らせる。４戦連続勝ちなしとなれば森保ジャパンでは初で、１８年５月の西野朗政権以来だ。Ｗ杯優勝を目指す資格が森保ジャパンにあるのか、今後を占う一戦になる。（浅岡 諒祐）