キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です

富山・石川を中心に、会社員のまま連続19カ月の車中泊生活を送ってきました。

平日も休日も各地の道の駅を巡り、泊まったり買い物したりするうちに、地元の名物食材にはずいぶん詳しくなったと思います。

今回は、富山県の道の駅で手に入る「秋のグルメ」をご紹介。

決して高いものばかりをおすすめするのではなく、その土地ならではの味を楽しめる品を選びました。

車旅では道の駅に立ち寄る機会も多いはず。

全国的にはまだ知られていない富山の食材を、ぜひ旅の途中で見つけて、買って、味わってみてくださいね。

ブリ・フクラギ

富山といえば、ブリ。

なかでも氷見の寒ブリが有名ですが、富山では1年を通してブリが水揚げされ、寒ブリ前のほどよい脂のブリも人気です。

地元で日常的に食べられているのは、ブリの若魚「フクラギ」。

フクラギはハマチサイズのブリで、脂が控えめでさっぱりしているため、毎日のおかずにはこちらを好む人が多いんです。

秋は越冬前で身が肥え、より旨みがアップしています。

購入できる「道の駅 氷見（ひみ番屋街）」

富山県でも指折りの人気の、道の駅氷見（ひみ番屋街）。

氷見漁港直送の鮮魚を中心に、地元野菜や加工品、飲食店がずらりと並びます。

車中泊の拠点としても知られ、温泉へ徒歩で行けるのも魅力です。

・行ってみた感想

ここまで鮮魚が充実した道の駅は貴重。

冬は運がよければ寒ブリの一本買いも可能です（不漁時を除く）。

通年でブリ・フクラギや刺身が並び、館内の食事処ではそれらを使った海鮮丼も楽しめます。

車中泊スポットとしても人気で、使い勝手抜群でした。

道の駅 氷見（ひみ番屋街）

所在地：富山県氷見市北大町25-5

TEL：0766-72-3400

営業時間：

物販施設8:30～18:00

鮮魚施設8:30～18:00（売り切れ次第終了）

フードコート8:30～18:00

飲食施設11:00～18:00

回転寿司10:00～20:00

休館日：1月1日（施設メンテナンスのため臨時休業あり）

駐車場の台数：普通車220台、大型車10台

詳細はこちら▷道の駅 氷見

学校給食にも出る紅ズワイガニ

福井の越前ガニが有名ですが、富山もカニどころ。

ズワイガニ・紅ズワイガニの両方が水揚げされ、紅ズワイガニは「高志の紅ガニ」ブランドとして人気上昇中です。

学校給食に出ることもあるほど、地元では身近な存在。

シーズン中は、「カニ小屋」がオープンし、一人3,500円でまるごと一杯のカニを堪能できますよ。

購入できる観光名所「新湊きっときと市場」

道の駅ではありませんが、新湊の代表的な観光スポット、新湊きっときと市場。

カニのシーズンには多くの観光客でにぎわい、カニを買うことができます。

新湊漁港が近く「昼セリ」を見学できるのも魅力です。

・行ってみた感想

シーズン中は入り口前でカニを実演販売があり、茹でている香りが食欲をそそります。

館内にはカニ以外の鮮魚も豊富。

レストランや浜焼きコーナーなど飲食店も充実していますが、通は周辺の食堂を選ぶことも多いようです。

近くには、「カニ小屋」もあります（水・日曜日定休）。

ちなみに、ここは24時間利用できるトイレがないため、車中泊には不向きです。

新湊きっときと市場

所在地：富山県射水市海王町1

TEL：0766-84-1233

開館時間：9:00～17:00（時期により変動）

休業日：年中無休

駐車場の台数：普通車365台、大型車20台

詳細はこちら▷新湊きっときと市場

最近人気の「ゲンゲ」

富山湾で水揚げされる深海魚・ゲンゲ。

かつては見た目の印象からほとんど注目されませんでしたが、近年はコラーゲンたっぷりの旨みが評価され、富山湾を代表する魚の一つとして人気が高まっています。

地元の居酒屋でも見かける機会が増えました。

旬は9月から翌5月です。

汁物や煮付けが定番ですが、唐揚げもおすすめ。

私は「ひみ番屋街」で唐揚げを購入しましたが、ふわふわした食感で、臭みはまったくありませんでした。

購入できる道の駅「魚の駅 生地」

ここは漁協が運営する「魚の駅 生地」です。

取り扱う魚の種類はとても多く、生け簀の生魚が並ぶことも。

富山県の東西で獲れる魚は少し違うので、氷見の「ひみ番屋街」と比較しても面白いです。

カニやトヤマエビも多く取り扱っています。

・行ってみた感想

スーパーではまず見かけないような魚を買うなら、ここが最短ルートです。

たとえばトヤマエビはスーパーに並んでいませんが、「魚の駅 生地」では量も多く、価格も手頃でした。

食事は別棟「できたて館」で、魚料理中心のメニューが揃います。

ちなみにここは車中泊不可です。

魚の駅生地

所在地：富山県黒部市生地中区265

TEL：

・できたて館【航海灯】0765-57-3567【香家】0765-57-0430

・とれたて館0765-57-0192

営業時間：

・できたて館【航海灯】11:00～15:00（L.O14:30）【香家（予約）】17:00～22:00

・とれたて館9:00～18:00

定休日：水曜日

駐車場の台数：普通車40台

詳細はこちら▷魚の駅 生地

かぼちゃいろいろ

秋といえば、かぼちゃ。

富山・飛騨の山間部には、ご当地ならではの品種がいくつもあります。

ここでは代表的な二つをご紹介します。

五箇山ぼべら（富山）

五箇山で育てられている「五箇山ぼべら」。

ラグビーボールのような形で、甘みが強く、皮がやわらかいのが特徴です。

2004年の「富山の伝統野菜」調査で存在が広く知られ、その後は品種改良が進み栽培が広がりました。

宿儺（すくな）かぼちゃ

飛騨高山特産の細長いかぼちゃ。

名は飛騨の伝統「両面宿儺」に由来します。

あえて否定しますが「特級呪物」ではありません。

2001年ごろに自家用栽培され、糖度が高く、へちまのような長い形が特徴。

スーパーではカット売りされることが多いです。

富山でも見かける機会があり、道の駅 白川郷でも販売されていました。

購入できる道の駅「道の駅 福光」

南砺市周辺の農作物が集まる「道の駅 福光」。

富山県内でも「ひみ番屋街」と並ぶ人気の道の駅です。

野菜は種類も豊富で、スーパーでは見かけない、伝統野菜にも出会えます。

・行ってみた感想

国道304号線沿いにあり、南砺市はもちろん石川県側からの来訪者も多いです。

南砺市の特産品も購入できますが、五箇山の堅豆腐や赤カブの加工品、かぶら寿司など、南砺の特産品が揃い、地元客で賑わっていました。

こちらは車中泊も可能です。

道の駅 福光

所在地：富山県南砺市中ノ江21

TEL：0763-52-4100

営業時間：9:00～18:00

休館日：12月31日、1月1日、1月2日

駐車場の台数：普通車120台、大型車15台、身障者用2台

詳細はこちら▷道の駅 福光

のどぐろ

富山では、アカムツを「のどぐろ」と呼びます。

名前の通り、口の中が黒いのが特徴。

富山湾では高級魚として知られていますが、小ぶりなものはスーパーで手頃に買えることもあります。

「白身のトロ」とも称され、県外からこの魚を目当てに来る方も多いです。

食べられる場所「氷見前寿司」

ひみ番屋街の敷地内にある寿司屋「氷見前寿司」です。

ネタは主に氷見漁港から直送。

富山湾の魚を味わえる一軒で、のどぐろは生と炙りの両方を提供しています。

・行ってみた感想

ネタが大ぶりで、満足感があります（賛否両論あり）。

旅の時間に余裕がないときでも入りやすく、ここで食事をしてから「ひみ番屋街」で買い物を楽しむ人が多い印象です。

氷見前寿司

所在地：富山県氷見市北大町25-5

TEL：0766-50-8838

営業時間：10:00～20:00

定休日：1月1日

駐車場の台数：普通車220台、大型車10台

詳細はこちら▷氷見前寿司

呉羽なし（くれはなし）

呉羽山麓で育つ富山の名産の呉羽なしです。

種類は幸水、豊水、秋月、新高の順に旬が移ります。

特徴は、袋をかけない露地栽培。

直射日光と雨風を受けて育つため、甘みがのりやすいと言われています。

買うなら、道沿いの直売所がおすすめ。

完熟に近い時期に収穫されるため、スーパーよりも甘さや鮮度が抜群です。

購入できる道の駅「道の駅 万葉の里高岡」

国道8号線沿い、能越自動車道・高岡ICすぐ横にある「道の駅 万葉の里高岡」です。

農産物は少なめですが、呉羽なしは取り扱っています。

お土産や工芸品が充実しており、とくにドラえもんグッズは多数あります。

名物爆盛りメニューでも知られ、挑戦する人が後を絶たないとか。

・行ってみた感想

人気の車中泊スポット。

金沢・能登・飛騨・新潟方面のいずれにも動きやすく、北陸旅の中継地点として抜群の立地です。

周辺は飲食店が多く、遅い時間でも食事に困りません。

また、車で約3分の場所に入浴施設もあり、拠点にすると旅の計画が立てやすいと思いますよ。

道の駅 万葉の里高岡

所在地：富山県高岡蜂ヶ島131‐1

TEL：0766-30-0011

営業時間：9:00～21:00

定休日：年中無休

駐車場の台数：普通車70台

詳細はこちら▷道の駅 万葉の里高岡

まとめ

道の駅や市場を回れば「今ここだけ」の味に出会えます。

買い物は鮮魚は午前、直売の果物・野菜は夕方の値下げも狙い目です。

保冷バッグ＆保冷剤を忘れずに。

車中泊は各施設のルール順守・火気厳禁・ゴミ持ち帰りなど他人に迷惑をかけないよう楽しみましょう。

氷見で魚、新湊でカニ、黒部で珍魚、南砺でかぼちゃ、高岡で梨――この“食のはしご”だけで富山の秋を満喫できます。