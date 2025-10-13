◆関西六大学秋季リーグ 最終節２回戦 大商大４―３京産大＝延長１０回タイブレーク＝（１２日・わかさスタジアム京都）

最終節の２回戦２試合が行われ、今春王者の大商大が延長１０回の熱戦を制し、８連覇へ逆王手をかけた。智弁学園（奈良）時代に投打の二刀流で活躍した先発の中山優月投手（２年）が、９回６安打３失点の粘投で勝利を呼び込んだ。７年ぶりのリーグ優勝を目指す京産大と１３日の３回戦で頂点を争う。大経大は龍谷大を７―６で下した。

勝利の瞬間、大商大ナインはベンチから飛び出した。タイブレークの延長１０回無死一、二塁、代打・長野のバントを捕手が三塁へ送球。これがセーフとなり、三塁手が一塁へ悪送球する間にサヨナラの走者が生還した。８季連続のリーグ優勝へ望みをつないだ。

先発の１４９キロ右腕・中山は初回に３点を失った。「思うような球がいかなくて、プレッシャーを感じてしまった」。しかし、直後の攻撃で春山のソロで１点を返し、中山も２回以降は９回まで４安打無失点と安定した投球を見せた。投打で試合の流れをつくった２人は、自宅が近く毎日一緒にいる仲。１１日の１回戦後も食事へ行き、中山は春山から「明日の２回戦勝てば、３回戦はなんとかなるから。本当に頼む」と声をかけられたという。１学年先輩の期待に粘投で応えた。

日本一になるために大商大に進学したという中山は「負けることが似合わない。勝ち続けてこそ大商大だと思う」と思いを口にした。最終戦で強さを見せつける。（藤田 芽生）