◆秋季大阪府大会▽決勝 大阪桐蔭９―８近大付（１２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

大阪桐蔭が近大付とのシーソーゲームを９―８で制して２年ぶり１３度目の優勝を果たした。４番の谷渕瑛仁（えいと）一塁手（２年）が決勝打を含む２安打５打点。２度の雨天中断があった３位決定戦は、金光大阪が太成学院大高に逆転勝ちして２０２１年以来、４年ぶりの近畿大会切符を手にした。これで、来春センバツ出場校の選考資料となる近畿大会（１８日〜１１月３日・さとやくスタジアム）に出場する１６校が決定した。

大阪桐蔭が秋王者に返り咲いた。逆転を許した直後の８回、１点を返し、なおも１死一、二塁。谷渕がとらえた打球は左中間を割った。「自分がここで試合を決めるという気持ちだった」。適時二塁打で２人がかえり、再逆転。２時間５１分に及んだ熱戦を制し、２年ぶりの栄冠をつかんだ。

２―４の５回１死一、三塁、谷渕の適時二塁打で追いついた。７回に２点を追加して勝負を決めたかと思われたが、８回にまさかの４失点でひっくり返された。ただ、「ここで落ちたら前のチームと一緒」とナインは士気を落とさず。直後の再逆転劇につながった。

落ちないために、新チームがテーマに掲げたのは「活気」。普段の練習から徹底し、さらに声の質まで求めた。「意味のない声ではなく、こういうプレーをしていこうとか。野球をもっとしゃべろう、勉強しようとやってきた」と、谷渕は胸を張った。

この日は、先発した来秋ドラフト候補右腕の吉岡貫介（２年）と２番手の１９２センチ左腕・川本晴大（１年）が計８失点。森陽樹と中野大虎（ともに３年）の絶対的柱が崩れ敗れた今夏の大阪大会決勝に重なったが、今度はこの逆境を打線がはね返しきった。西谷浩一監督（５６）も、「この１年、春夏の甲子園を逃して、なんとか上に行ってやりたいという強い気持ちを持っているチーム。去年はここで負けてしまったので、一つ上に行けた」とうなずいた。

ベンチ入りしている中村勇斗内野手（１年）の父で同校ＯＢの西武・中村剛也も見守る中、大阪１位で近畿大会に駒を進めた。昨年は初戦敗退。大阪勢は９８年ぶりにセンバツから姿を消した。「近畿を勝ちきって、甲子園」と谷渕。逆境も糧に来春聖地へ一気に駆け上がる。（瀬川 楓花）

○…３位決定戦は金光大阪の意外な戦法が逆転を呼んだ。０―１の４回、雨により７０分の中断。前日に電車の人身事故で帰宅時間が遅くなったこともあり、バッテリーを除く出場選手は昼寝を敢行した。「２０分くらい。１点差で受け身になっていたけど、頭がスッキリして入れた」と主将の堀田紺都音（ことね）一塁手（２年）。６回に逆転し、つかんだ４年ぶりの近畿大会に、横井一裕監督（５１）は「（実力は）１６番目、しっかり練習して迎えたい」と気合を入れた。