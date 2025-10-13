◆関西大学ラグビーＡリーグ 関学大２６―２０摂南大（１２日・宝が池公園球技場）

関学大と京産大が勝ち、ともに開幕３連勝とした。関学大はリードが５度入れ替わる摂南大との接戦に２６―２０で辛勝。ＮＯ８小林典大（てんた、４年）＝京都成章＝が２トライでけん引した。京産大は計７トライで４７―２４と立命大に大勝。摂南大と立命大は３連敗となった。第３節を終え、昨季リーグ王者の天理大を含む３チームが無傷の３勝だ。

関学大が一進一退のシーソーゲームを制した。２１―２０の後半ロスタイムの４２分。１８５センチ、１０６キロの小林が密集を突き破るように、左中間へこの日２本目のトライを決めた。２６―２０でノーサイド。ＯＢの小樋山樹監督（３６）は「大事な場面で、いい仕事をしてくれた」と大黒柱に感謝した。副将も務める背番号８は「絶対、トライを取り切るつもりだった。昨年、最後に負けてめちゃくちゃ悔しかったので」と今季に懸ける思いを強調した。

昨季の最終節。勝った方が３位で全国大学選手権に出場できる近大戦に敗れ、４位で終戦した。その前節で当時リーグ３連覇中の京産大を破っていたこともあり、「（近大にも）勝てるだろうと思ってしまった」と小林。この日も開幕２連敗の摂南大に意地を見せられ、前半リードされるなど苦戦したが、昨季の屈辱が力になった。

今季“日本代表予備軍”の「ＪＡＰＡＮ ＸＶ」（ジャパンフィフティーン）に選出され、２７年Ｗ杯出場を狙う小林も、今は大学ラストイヤーに集中する。「４年生はみんな真面目で仲がいい。このメンバーで勝ちたい」と、１４年以来１１季ぶりのリーグ優勝と初の全国４強を見据えた。（田村 龍一）