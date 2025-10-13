timelesz、思い出の曲で“最強王者”と早押しイントロクイズ “まさかの手段”で勝ちにいく
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう13日深夜に放送される。
【番組カット】ガッツポーズも飛び出す！最強王者に挑むtimelesz
今回の企画は「timeleszのイチカバチカ」。timeleszがイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティーとなる。前回のギリギリチャレンジで、オリンピック金メダリストに完敗したtimeleszが、名誉挽回をかけて最強の相手“最強イントロクイズ王者”に挑む。
timeleszが対決するのは“0.1秒の男”藤田太郎さん。大学時代に全国大会で優勝して以来、イントロクイズの達人として数々のメディアにも出演する実力者。そんな最強王者を相手に、timeleszはまさかの手段で勝ちにいくことに。今回のイントロクイズはtimeleszが自分たちで選んだ曲からのみ出題されるという、完全勝利を狙った超過保護ルールでの勝負となる。
しかし、相手はわずか0.1秒で正解を叩き出すイントロのプロフェッショナル。0.1秒で答えられるのは、3万曲と豪語する。timeleszが選んだ曲からの出題というハンデを付けても楽勝だという。
timeleszは「自分が選んだ曲ぐらい必ず正解しよう！」と意気込む。選んだ曲は、各メンバーのカラオケの十八番、何度も踊った曲などそれぞれの思い入れあるもの。しかし、実際に戦ってみると最強王者の解答が早すぎて、「早い！」という感想しか出てこない。
timeleszはイントロクイズ最強王者に勝利することができるのか。
