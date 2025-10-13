グラビアアイドルの三田悠貴（27）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「軽トラ旅」の様子を投稿した。

「今週の＃軽トラ女子 本州縦断旅は新潟県長岡市 ＃寺泊魚の市場通りにお邪魔しました」と報告。白黒のボーダーシャツに黒のショートパンツ姿で「見たことないドデカい鯖をパクッと口の中に入れたら毛細血管からでる脂がジュワッと弾けてとっても美味しかった〜」などと大きなサバを満喫した。

また、別の投稿ではプライベートで軽トラックを運転する動画をアップした。ボディーラインが強調された上下茶色のニット生地のパンツルックに黒キャップ姿。「トラックに米積んでつきににいってきた 精米機の中ってめちゃいい匂いするんやお 久々にマニュアル乗ったけど鈍ってなくて安心した〜」と手慣れた精米も披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「衣装素敵」「ぴちぴちスタイル」「ダイナマイトボディ」「ぷるんぷるん」「破壊力やばー」「たまりません」「反則だわ」「逸材だ」などのコメントが寄せられた。

三田は岐阜・揖斐川町出身。大学卒業後、名古屋市内でエステティシャンとして勤務していたが、タレントを目指して上京した。抜群のスタイルなどを魅力に、23年3月にグラビアデビューを果たし、24年12月には初写真集「み・た・い？」を発売。中学時代にはバドミントンで県大会準優勝の好成績を挙げて東海大会に出場するなど運動神経が良いだけでなく、大学時代には秘書検定や簿記検定も取得している。CBCテレビのバラエティー番組で軽トラックに乗って全国の名所を訪れるコーナーも担当している。