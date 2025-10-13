◇プロ野球セ・リーグ CS 1stステージ第2戦 DeNA7×-6巨人(12日、横浜スタジアム)

敗れた巨人の阿部慎之助監督と勝ったDeNAの三浦大輔監督がお互いの健闘をたたえました。

試合は初回、巨人がDeNA先発・ジャクソン投手を攻略し、2本塁打を含む5得点で先制に成功。しかし直後の守備でDeNAが佐野恵太選手と石上泰輝選手のホームランで5点を奪い、同点に追いつきました。

その後は、均衡した試合展開が続き、5-5のまま延長戦に突入。延長11回には再び巨人が1点のリードを奪いますが、DeNAが11回裏2アウトからチャンスをつくると、林琢真選手のタイムリーで同点。最後は2アウト1、3塁から、蝦名達夫選手がサヨナラタイムリーを放ち、DeNAが2連勝でファイナルステージ進出を決めました。

試合が終わりDeNAの選手たちは整列しスタンドのファンへ感謝。整列が終わると、敗れた巨人・阿部監督は駆け足でDeNA・三浦大輔監督のもとへ。三浦監督も阿部監督のもとへ歩み寄り、ふたりは帽子を取ってがっちりと握手を交わしながら会話を始め、両チームの健闘をたたえました。